Babnet   Latest update 18:04 Tunis

بعد أشغال ترميمه : المعلم التاريخي جامع بن معزوز بجزيرة جربة يستعيد رونقه وبريقه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68add543a6ae71.21591255_iknfpolehmjqg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 26 Août 2025 - 16:38 قراءة: 1 د, 17 ث
      
انتظم مساء يوم أمس حفل الإعلان عن انتهاء عملية ترميم جامع بن معزوز بمنطقة مزراية من معتمدية جربة حومة السوق بعد اشغال تواصلت اسبوعين.
وشهدت الأشغال تدخلات عدد من المهندسين وطلبة في اختصاص الهندسة وذلك بمبادرة ليست الاولى من نوعها بجزيرة جربة في شراكة ناجعة بين جمعية صيانة جزيرة جربة والمعهد الوطني للتراث وجمعية المهندسين المعماريين.


ويمثل جامع معزوز الذي يعود تاريخه الى  القرن الخامس هجري احد الجوامع الاباضية وهو مصنف من جوامع الغابة التي تلعب ادوارا تعليمية وفقهية ودينية ومتكون من بيت صلاة صغيرة وملحقات من مبيت للطلبة ومطبخ وميضة وفق روضة حمزي المشرفة على الترميم عن جمعية صيانة جزيرة جربة.


واوضحت روضة ان هذا الجامع شهد توسيعات سابقة وتاثر بعامل الزمن الا ان الخراب الذي طاله مؤخرا بسبب عامل بشري نتيجة سلوكيات في النبش عن الكنوز وسرقة حجارته وعدة انتهاكات بشرية جعلت التدخل لترميمه ضرورة لاستعادة عمارة هذا الجامع وحمايته من ان يصبح خرابا لتاتي هذه الشراكة في عمل رائع اعاد للمعلم بريقه بمواصفات فنية عالية وبتقنيات متطورة وبمواد بناء محلية وتقليدية.
واعتبر مولدي الشعباني ( مهندس معماري ومدير سابق للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية) المشرف على العملية ان ترميم هذا الجامع هي عملية رابعة من نوعها بالجزيرة  في اطار الربط بين النظري والتطبيقي للطلبة والمساهمة في جهود الحفاظ على معالم جربة ذات الخصوصية المعمارية المميزة والفريدة.
واضاف ان عملية الترميم خضعت الى كل الشروط من اعداد للدراسة والحصول على التراخيص لتنطلق الاشغال في عمل جماعي تشاركي وجهد كبير  ل50 طالبا بكل حماسة مع عمل لمهندسين ومساهمة من اهل الخير  ليعود الى هذا المعلم رونقه الخاص بجزيرة جربة التي تمثل نموذجا في الاستدامة وفي العمارة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313921


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 26 أوت 2025 | 3 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:29
18:58
16:03
12:28
05:46
04:13
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet38°
35° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-26
43°-27
40°-27
33°-26
31°-24
  • Avoirs en devises
    24772,7

  • (26/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,36494 DT        1$ =2,90108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26/08)   1388,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    