بعد أشغال ترميمه : المعلم التاريخي جامع بن معزوز بجزيرة جربة يستعيد رونقه وبريقه

انتظم مساء يوم أمس حفل الإعلان عن انتهاء عملية ترميم جامع بن معزوز بمنطقة مزراية من معتمدية جربة حومة السوق بعد اشغال تواصلت اسبوعين.

وشهدت الأشغال تدخلات عدد من المهندسين وطلبة في اختصاص الهندسة وذلك بمبادرة ليست الاولى من نوعها بجزيرة جربة في شراكة ناجعة بين جمعية صيانة جزيرة جربة والمعهد الوطني للتراث وجمعية المهندسين المعماريين.





ويمثل جامع معزوز الذي يعود تاريخه الى القرن الخامس هجري احد الجوامع الاباضية وهو مصنف من جوامع الغابة التي تلعب ادوارا تعليمية وفقهية ودينية ومتكون من بيت صلاة صغيرة وملحقات من مبيت للطلبة ومطبخ وميضة وفق روضة حمزي المشرفة على الترميم عن جمعية صيانة جزيرة جربة.واوضحت روضة ان هذا الجامع شهد توسيعات سابقة وتاثر بعامل الزمن الا ان الخراب الذي طاله مؤخرا بسبب عامل بشري نتيجة سلوكيات في النبش عن الكنوز وسرقة حجارته وعدة انتهاكات بشرية جعلت التدخل لترميمه ضرورة لاستعادة عمارة هذا الجامع وحمايته من ان يصبح خرابا لتاتي هذه الشراكة في عمل رائع اعاد للمعلم بريقه بمواصفات فنية عالية وبتقنيات متطورة وبمواد بناء محلية وتقليدية.واعتبر مولدي الشعباني ( مهندس معماري ومدير سابق للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية) المشرف على العملية ان ترميم هذا الجامع هي عملية رابعة من نوعها بالجزيرة في اطار الربط بين النظري والتطبيقي للطلبة والمساهمة في جهود الحفاظ على معالم جربة ذات الخصوصية المعمارية المميزة والفريدة.واضاف ان عملية الترميم خضعت الى كل الشروط من اعداد للدراسة والحصول على التراخيص لتنطلق الاشغال في عمل جماعي تشاركي وجهد كبير ل50 طالبا بكل حماسة مع عمل لمهندسين ومساهمة من اهل الخير ليعود الى هذا المعلم رونقه الخاص بجزيرة جربة التي تمثل نموذجا في الاستدامة وفي العمارة.