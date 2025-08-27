Babnet   Latest update 07:49 Tunis

آخر المستجدات حول انتخابات عمادة المحامين: 9 ترشحات من بينها امرأة واحدة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/640c0e4e221893.64692219_imefoqkplnhgj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 27 Août 2025 - 07:49 قراءة: 1 د, 16 ث
      
في تدخل إذاعي عبر فقرة Arrière-Plan على إذاعة الجوهرة أف أم، كشف عميد المحامين حاتم المزيو عن تفاصيل الترشحات لخطة عميد المحامين ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين، وذلك قبل المؤتمر المهني المقرر يومي 12 و13 سبتمبر 2025 بمدينة الثقافة.

تفاصيل الترشحات


* تلقّت الهيئة الوطنية للمحامين 9 ترشحات لخطة العميد، من بينها ترشح نسائي وحيد.

* بلغ عدد مطالب الترشح لعضوية مجلس الهيئة 42 مطلباً، وسيتم البتّ فيها وفق الشروط المنصوص عليها بمرسوم المحاماة.
* العميد أوضح أن المرسوم المنظم للمهنة منذ 2011 لا يسمح بتجديد الترشح لخطة العمادة أو رئاسة الفروع، مؤكداً أنه يغادر منصبه وفقاً لهذا القانون.

المؤتمر والانتخابات

* 12 سبتمبر 2025: انعقاد الجلسة العامة العادية لعرض التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما، إضافة إلى تقرير صندوق الحيطة والتقاعد.
* 13 سبتمبر 2025: الجلسة العامة الانتخابية لانتخاب العميد وأعضاء مجلس الهيئة، حيث يحق لجميع المحامين المباشرين (باستثناء المتقاعدين والشرفيين) التصويت، ويُقدَّر عدد المؤتمرين بـ 9 آلاف محامٍ.
* التصويت يتم مباشرة من القواعد، والعميد الجديد يُنتخب بأغلبية 50% زائد واحد، وإذا لم تتحقق الأغلبية تُجرى دورة ثانية.

تصريحات المزيو

* أكد أنه راضٍ عن أدائه خلال فترة توليه العمادة رغم صعوبة الظرف الوطني والسياسي.
* اعتبر أن مجلس الهيئة أدى دوره بتقديم مشاريع إصلاح كبرى مثل قانون أساسي جديد للمهنة وتنظيم صندوق الحيطة والتقاعد، لكن السلطات الرسمية لم تتفاعل إيجابياً مع هذه المقترحات.
بخصوص الحديث عن دعمه لمترشح بعينه، شدد المزيو أن العميد المتخلي يظل على الحياد احتراماً لتقاليد المهنة، مؤكداً أن "الفائز سيكون من يختاره المحامون."*



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313942


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 27 أوت 2025 | 4 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:28
18:57
16:03
12:28
05:46
04:15
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet43°
30° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet28°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
43°-28
39°-27
33°-26
32°-24
32°-22
  • Avoirs en devises
    24772,7

  • (26/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,36494 DT        1$ =2,90108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26/08)   1388,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:49 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    