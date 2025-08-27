آخر المستجدات حول انتخابات عمادة المحامين: 9 ترشحات من بينها امرأة واحدة
في تدخل إذاعي عبر فقرة Arrière-Plan على إذاعة الجوهرة أف أم، كشف عميد المحامين حاتم المزيو عن تفاصيل الترشحات لخطة عميد المحامين ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين، وذلك قبل المؤتمر المهني المقرر يومي 12 و13 سبتمبر 2025 بمدينة الثقافة.
تفاصيل الترشحات
* تلقّت الهيئة الوطنية للمحامين 9 ترشحات لخطة العميد، من بينها ترشح نسائي وحيد.
* بلغ عدد مطالب الترشح لعضوية مجلس الهيئة 42 مطلباً، وسيتم البتّ فيها وفق الشروط المنصوص عليها بمرسوم المحاماة.
* العميد أوضح أن المرسوم المنظم للمهنة منذ 2011 لا يسمح بتجديد الترشح لخطة العمادة أو رئاسة الفروع، مؤكداً أنه يغادر منصبه وفقاً لهذا القانون.
المؤتمر والانتخابات* 12 سبتمبر 2025: انعقاد الجلسة العامة العادية لعرض التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما، إضافة إلى تقرير صندوق الحيطة والتقاعد.
* 13 سبتمبر 2025: الجلسة العامة الانتخابية لانتخاب العميد وأعضاء مجلس الهيئة، حيث يحق لجميع المحامين المباشرين (باستثناء المتقاعدين والشرفيين) التصويت، ويُقدَّر عدد المؤتمرين بـ 9 آلاف محامٍ.
* التصويت يتم مباشرة من القواعد، والعميد الجديد يُنتخب بأغلبية 50% زائد واحد، وإذا لم تتحقق الأغلبية تُجرى دورة ثانية.
تصريحات المزيو* أكد أنه راضٍ عن أدائه خلال فترة توليه العمادة رغم صعوبة الظرف الوطني والسياسي.
* اعتبر أن مجلس الهيئة أدى دوره بتقديم مشاريع إصلاح كبرى مثل قانون أساسي جديد للمهنة وتنظيم صندوق الحيطة والتقاعد، لكن السلطات الرسمية لم تتفاعل إيجابياً مع هذه المقترحات.
بخصوص الحديث عن دعمه لمترشح بعينه، شدد المزيو أن العميد المتخلي يظل على الحياد احتراماً لتقاليد المهنة، مؤكداً أن "الفائز سيكون من يختاره المحامون."*
