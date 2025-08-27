آخر المستجدات حول انتخابات عمادة المحامين: 9 ترشحات من بينها امرأة واحدة

في تدخل إذاعي عبر فقرة Arrière-Plan على إذاعة الجوهرة أف أم، كشف عميد المحامين حاتم المزيو عن تفاصيل الترشحات لخطة عميد المحامين ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين، وذلك قبل المؤتمر المهني المقرر يومي 12 و13 سبتمبر 2025 بمدينة الثقافة.



تفاصيل الترشحات



المؤتمر والانتخابات



تصريحات المزيو



* تلقّت الهيئة الوطنية للمحامينلخطة العميد، من بينها* بلغ عدد مطالب الترشح لعضوية مجلس الهيئة، وسيتم البتّ فيها وفق الشروط المنصوص عليها بمرسوم المحاماة.* العميد أوضح أن، مؤكداً أنه يغادر منصبه وفقاً لهذا القانون.: انعقاد الجلسة العامة العادية لعرض التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما، إضافة إلى تقرير صندوق الحيطة والتقاعد.: الجلسة العامة الانتخابية لانتخاب العميد وأعضاء مجلس الهيئة، حيث يحق لجميع المحامين المباشرين (باستثناء المتقاعدين والشرفيين) التصويت، ويُقدَّر عدد المؤتمرين بـ* التصويت يتم، والعميد الجديد يُنتخب بأغلبية، وإذا لم تتحقق الأغلبية تُجرى دورة ثانية.* أكد أنهخلال فترة توليه العمادة رغم صعوبة الظرف الوطني والسياسي.* اعتبر أن مجلس الهيئة أدى دوره بتقديم مشاريع إصلاح كبرى مثلوتنظيم، لكن السلطات الرسمية لم تتفاعل إيجابياً مع هذه المقترحات."الفائز سيكون من يختاره المحامون."*