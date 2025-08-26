Babnet   Latest update 23:28 Tunis

إحالة برهان بسيس ومراد الزغيدي على الدائرة الجنائية في قضية فساد مالي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6641db95c687b6.10391758_lpmnighjoeqkf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 26 Août 2025 - 22:56 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم، الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات فساد مالي.

ورفضت دائرة الاتهام مطالب الإفراج المقدمة في حقهما، في حين من المنتظر أن تقوم الدائرة الجنائية المتعهّدة بتحديد موعد جلسة المحاكمة في الفترة القادمة.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313938


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 27 أوت 2025 | 4 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:29
18:58
16:03
12:28
05:46
04:13
الرطــوبة:
% 74
Babnet
Babnet39°
29° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
39°-26
43°-27
40°-27
33°-26
31°-24
  • Avoirs en devises
    24772,7

  • (26/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,36494 DT        1$ =2,90108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26/08)   1388,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    