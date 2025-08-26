إحالة برهان بسيس ومراد الزغيدي على الدائرة الجنائية في قضية فساد مالي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6641db95c687b6.10391758_lpmnighjoeqkf.jpg width=100 align=left border=0>

أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم، الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات فساد مالي.



ورفضت دائرة الاتهام مطالب الإفراج المقدمة في حقهما، في حين من المنتظر أن تقوم الدائرة الجنائية المتعهّدة بتحديد موعد جلسة المحاكمة في الفترة القادمة.





