حزبا التيار الشعبي والوطنيين الديمقراطيين يدينان تصريح السيناتور الامريكي المتعلق بمسيرة اتحاد الشغل

أدان حزبا التيار الشعبي والوطنيين الديمقراطيين الموحد اليوم الثلاثاء، تصريح السيناتور الأمريكي جو ويلسون (تدوينة على موقع ايكس)، المتعلقة بمسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي انتظمت يوم 21 أوت الجاري واعتبراها "تدخلا في شؤون تونس الداخلية" .

وقال التيار الشعبي في بيان له اليوم "إن سيادة تونس واستقلالها وحرية شعبها أمر مقدس ولن يقع السماح بتكرار سيناريو فرض ديمقراطية الإبادة و التقسيم لحلف الناتو وعملائه في تونس مهما كلّف الأمر من تضحيات".





ودعا الحزب إلى تعزيز الجبهة الداخلية و التعبئة للدفاع عن حريته وسيادته داعيا كل القوى الوطنية مهما اختلفت مواقفها إلى مقاومة كل أشكال التدخل الخارجي في بلادنا و وضع خط فاصل بين المعارضة الوطنية و العملاء.أمّا الوطنيين الديمقراطيين الموحد ( شق منجي الرحوي) فقد أوضح في بيانه أن السيناتور الأمريكي جو ويلسون علّق على المسيرة النقابية التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 21 اوت واعتبرها أكبر احتجاج في الأشهر الأخيرة وتوعد تونس دولة وشعبا بمصير سوريا ودولتها.وندد الحزب بهذا التعليق الذي "يمثل تدخلا سافرا في سيـادة تونس" معتبرا أن "هذا الموقف يندرج ضمن ما تمارسه الدوائر الإمبريالية الغربية سواء بصورة مباشرة أو عن طريق عملائها من استهداف لتونس منذ مسار 25 جويلية"، حسب نص البيان.. كما شجب ما جاء في هذا الموقف من "توعد لتونس بمصير سوريا التي خربتها العصابات الإخوانية والصهيـونية المتحالفة" حسب تقدير الحزب، مستنكرا في الٱن نفسه الــصمت إزاء هذا التدخل الفج في شؤون تونس الداخلية