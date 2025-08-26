Babnet   Latest update 20:12 Tunis

حزبا التيار الشعبي والوطنيين الديمقراطيين يدينان تصريح السيناتور الامريكي المتعلق بمسيرة اتحاد الشغل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/679fc2e7f2f473.83702185_kqgojemlinphf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 26 Août 2025 - 20:02 قراءة: 1 د, 15 ث
      
أدان حزبا التيار الشعبي والوطنيين الديمقراطيين الموحد اليوم الثلاثاء، تصريح السيناتور الأمريكي جو ويلسون (تدوينة على موقع ايكس)، المتعلقة بمسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل التي انتظمت يوم 21 أوت الجاري واعتبراها "تدخلا في شؤون تونس الداخلية" .
 وقال التيار الشعبي في بيان له اليوم "إن سيادة تونس واستقلالها وحرية شعبها أمر مقدس ولن يقع السماح بتكرار سيناريو فرض ديمقراطية الإبادة و التقسيم لحلف الناتو وعملائه في تونس مهما كلّف الأمر من تضحيات".


 ودعا الحزب إلى تعزيز الجبهة الداخلية و التعبئة للدفاع عن حريته وسيادته داعيا كل القوى الوطنية مهما اختلفت مواقفها إلى مقاومة كل أشكال التدخل الخارجي في بلادنا و وضع خط فاصل بين المعارضة الوطنية و العملاء.

أخبار ذات صلة:
فاطمة المسدي تطالب عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون بالإعتذار ‎...

 أمّا الوطنيين الديمقراطيين الموحد ( شق منجي الرحوي) فقد أوضح في  بيانه أن السيناتور الأمريكي جو ويلسون علّق على المسيرة النقابية التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 21 اوت واعتبرها أكبر احتجاج في الأشهر الأخيرة وتوعد تونس دولة وشعبا بمصير سوريا ودولتها.

وندد الحزب بهذا التعليق الذي "يمثل تدخلا سافرا في سيـادة تونس" معتبرا أن "هذا الموقف يندرج ضمن ما تمارسه الدوائر الإمبريالية الغربية سواء بصورة مباشرة أو عن طريق عملائها من استهداف لتونس منذ مسار 25 جويلية"، حسب نص البيان.

 . كما شجب ما جاء في هذا الموقف من "توعد لتونس بمصير سوريا التي خربتها العصابات الإخوانية والصهيـونية المتحالفة" حسب تقدير الحزب، مستنكرا في الٱن نفسه الــصمت إزاء هذا التدخل الفج في شؤون تونس الداخلية


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313931


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 26 أوت 2025 | 3 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:29
18:58
16:03
12:28
05:46
04:13
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet39°
31° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
39°-26
43°-27
40°-27
33°-26
31°-24
  • Avoirs en devises
    24772,7

  • (26/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,36494 DT        1$ =2,90108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26/08)   1388,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    