هيئة الشارقة للكتاب تفتح باب الترشح لجائزة "ترجمان 2025"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6182a4fb8b4258.24382126_ligofhqkmjnpe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 26 Août 2025
      
أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن فتح باب الترشح للدورة الثامنة من جائزة الشارقة للترجمة "ترجمان" التي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.4 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 1.2 مليون دينار تونسي)، وتعدّ الأعلى من نوعها في مجال الترجمة على المستوى العربي.



وتستقبل الهيئة طلبات الترشح حتى 15 سبتمبر المقبل على أن يتم إعلان الفائزين خلال حفل افتتاح الدورة 44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب المقرر في نوفمبر المقبل. وتتيح الهيئة للمهتمين الاطلاع على شروط ومعايير الترشح عبر الموقع الرسمي للمعرض www.sibf.com/ar/awards?awardid=17.

وتُمنح الجائزة لأفضل ترجمة أجنبية معتمدة لعمل عربي متميز صدر بطبعته الأولى، حيث تشترط تقديم أربع نسخ ورقية من العمل المترجم ونسخة واحدة من الأصل العربي، إلى جانب ملخص لا يتجاوز 500 كلمة باللغتين العربية أو لغة الترجمة يتضمن التعريف بالمؤلف ومضمون العمل وأهميته الأدبية والثقافية. كما يجب إرفاق الوثائق التي تثبت حقوق النشر والترجمة.


