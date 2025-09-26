منوبة : اطلاق المشروع النموذجي "المحافظة على المياه" باستعمال الذكاء الاصطناعي وأنظمة المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eauirrigationnnnn.jpg width=100 align=left border=0>

أعطيت بإحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة حنة من معتمدية الجديدة من ولاية منوبة، إشارة انطلاق تنفيذ المشروع النموذجي "المحافظة على المياه" باستعمال الذكاء الاصطناعي وأنظمة المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد المندرج في اطار المشروع الدولي "بريما" الموجه للدول الاورومتوسطية والذي ينجز في تونس بالشراكة بين كلية العلوم بتونس والمندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بمنوبة وقابس، وخصصت له كلفة 45 الف يورو سنويا من جملة 2,6 مليون يورو مخصصة للمشروع بمختلف الدول الاورومتوسطية المعنية.

ويهدف المشروع، وفق تصريح رئيسة المشروع وصاحبة الفكرة سلوى السعيدي (جامعية وباحثة) لصحفية "وات" الى مقارنة تطبيق مقاربات باستعمال الذكاء الاصطناعي وأنظمة المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في عينتين بحث بالشمال وبالجنوب التونسي وتحديدا بمنوبة وقابس ومقارنة تاثير التغيرات المناخية بين الشمال والجنوب ومعرفة المناخ الأكثر تعرضا لها ومحاولة إيجاد حلول.

وتقوم التجربة التي انطلقت من منوبة وبدعم من الإدارة العامة للمياه ووزارة الفلاحة جامعة تونس المنار، على قياس ومراقبة المياه بتركيب معدات متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأنظمة المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد بالآبار(بئر ارتوازية بكل منطقة) ووضعها على ذمة الفلاحين، لقياسات حينية لعوامل متعددة للمياه لمعرفة سبب الملوحة، ويتم تحليلها ودراستها قصد إيجاد حلول للتقليل من التاثيرات المناخية على التربة والزراعة.

