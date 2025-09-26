وزير الخارجية يدعو في نيويورك الى اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة أسباب الهجرة غير النظامية وتفكيك شبكات تهريب المهاجرين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d6b49a16fab7.35549355_jofgqkmilhnpe.jpg width=100 align=left border=0>

أكد وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، في لقائه اليوم الجمعة، مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة "أيمي بوب"، على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك، الحاجة الماسّة لاعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية، وتفكيك شبكات تهريب المهاجرين الضحايا.



ودعا النفطي خلال اللقاء، إلى تعزيز مبدئ التضامن الدولي في مجال الهجرة، والعمل على ايجاد حلول أكثر شمولاً وفعالية لضمان التوازن بين مكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز قنوات الهجرة الشرعية، وتمويل مشاريع تنموية لفائدة المهاجرين العائدين إلى بلدانهم، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.

