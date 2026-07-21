بطولة بلومفيلد هيلس للتنس - معز الشرقي يودع المنافسات منذ الدور السادس عشر

خرج لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 151 عالميا منذ الدور السادس عشر لبطولة بلومفيلد هيلس بجنوب إفريقيا بعد خسارته أمام لاعب البلد المستضيف لويد هاريس المصنف 186 عالميا بنتيجة صفر-2 (4-6 و4-6) مساء الاثنين.وتقام بطولة بلومفيلد هيلس المصنفة من بين دورات التحدي على ملاعب ذات ارضية صلبة بمجموع جوائز مالية قدرها 225 الف دولار.ولا يزال الشرقي يبحث عن لقبه الأول في إحدى دورات التحدي لهذا العام، إذ يعود اخر تتويج له الى 21 سبتمبر 2025 عندما تغلب على الفرنسي دان عداد بنتيجة 2-صفر لحساب نهائي بطولة سانت تروبي.ر-امين