المعهد الوطني للرصد الجوي: انخفاض درجات الحرارة سيكون ملحوظا بداية من الأسبوع المقبل

أفادت نادية مديوني مهندس مختص في التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي، أن موجات الحر ستتواصل اليوم الثلاثاء بينما ستسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا على المناطق الساحلية يومي الأربعاء 22 جويلية والخميس23 جويلية وتبقى مرتفعة بالوسط والجنوبوقالت في تصريح خصت به وات ،" الانفراج سيبدأ. تدريجيا انطلاقا من يوم الجمعة 24 جويلية ليكون ملحوظا بداية الأسبوع المقبل وذلك لوصول رياح شمالية ستلطف الجو "وأوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الماضي وبقية الأيام القليلة القادمة لم يؤثر على درجات حرارة البحر ،داعية المصطافين إلى تجنب السباحة بين الساعة الحادية عشر صباح والثالثة بعد الظهر وهي الساعات التي تكون فيها الحرارة على أشدهاواضافت بنبرة تفاؤل" الانفراج سيكون قريبا فصبرا جميلا"