إحياء ذكرى معركة بنزرت 19-22 جويلية 1961،محور ندوة فكرية بالمركب الثقافي الشيخ ادريس

في إطار الاحتفاء بذكرى معركة بنزرت 19-22 جويلية 1961 ،تنظم تنسيقية إحياء ذكرى معركة بنزرت بالتعاون مع المركب الثقافي الشيخ ادريس ندوة فكرية حول معركة بنزرت اليوم الثلاثاء ، وذلك تحت اشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت ،وتضمن برنامج الندوة عديد المداخلات تحت عنوان "مظاهرة 20 جويلية 1961 بالقاعدة البحرية بالمصيدة" لمحمد صالح فليس ،و"هل كان الرئيس شارل ديغول ينوي ترك القاعدة العسكرية ببنزرت قبل اندلاع الحرب" للعميد المتقاعد من الجيش الوطني توفيق عياد،و"معركة بنزرت من خلال صور نادرة" للاستاذ المختص في التاريخ المعاصر الازهر الغربي، الى جانب مداخلة حول استشهاد الملازم اول الهادي والي احد رموز معركة بنزرتيشار الى ان معركة الجلاء ببنزرت 1961 أنهت اخر معاقل المستعمر الفرنسي بتونس ،حيث اندلعت إثر حصار التونسيين للقاعدة البحرية للمطالبة بالجلاء، وانتهت بوقف إطلاق النار، وإجلاء آخر جندي فرنسي في 15 أكتوبر 1963