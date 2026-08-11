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حملة أمنية واسعة بالعاصمة: إيقاف 25 مفتشاً عنهم وحجز مخدرات وسيارات مفتش عنها

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Bookmark article    Publié le Mardi 11 Août 2026 - 12:47 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تمكن أعوان وإطارات فرقة الشرطة العدلية بالعمران، إثر حملة أمنية واسعة نُفذت أمس بعدد من مناطق العاصمة، من إيقاف 25 شخصا مفتشا عنهم في قضايا تتعلق بتكوين وفاق إجرامي والإضرار بالأملاك العامة والخاصة والسرقة والسلب.

وشملت الحملة الأمنية مناطق الجبل الأحمر وحي ابن خلدون ورأس الطابية وحي الانطلاقة، في إطار تكثيف الجهود الأمنية لملاحقة العناصر المفتش عنها ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.


وفي إطار مكافحة ترويج المخدرات، تمكنت الفرقة ذاتها من إيقاف 6 من كبار مروجي المخدرات، وحجز كميات من مادة "الزطلة" وأقراص مخدرة من نوعي "إريكا" و"سوبيتكس"، إلى جانب مبالغ مالية هامة يُشتبه في أنها متأتية من نشاط ترويج المخدرات.


كما أسفرت الحملة عن حجز سيارات مفتش عنها.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الموقوفين، بالتنسيق مع النيابة العمومية، لمواصلة الأبحاث والكشف عن ملابسات القضايا المنسوبة إليهم.
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