حملة أمنية واسعة بالعاصمة: إيقاف 25 مفتشاً عنهم وحجز مخدرات وسيارات مفتش عنها

تمكن أعوان وإطارات فرقة الشرطة العدلية بالعمران، إثر حملة أمنية واسعة نُفذت أمس بعدد من مناطق العاصمة، من إيقاففي قضايا تتعلق بتكوين وفاق إجرامي والإضرار بالأملاك العامة والخاصة والسرقة والسلب.وشملت الحملة الأمنية مناطق، في إطار تكثيف الجهود الأمنية لملاحقة العناصر المفتش عنها ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.وفي إطار مكافحة ترويج المخدرات، تمكنت الفرقة ذاتها من إيقاف، وحجز كميات من مادة "الزطلة" وأقراص مخدرة من نوعي، إلى جانب مبالغ مالية هامة يُشتبه في أنها متأتية من نشاط ترويج المخدرات.كما أسفرت الحملة عنوقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الموقوفين، بالتنسيق مع النيابة العمومية، لمواصلة الأبحاث والكشف عن ملابسات القضايا المنسوبة إليهم.