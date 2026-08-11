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كسوف الشمس يوم 12 أوت... يخفض إنتاج الطاقة الشمسية في أوروبا بنحو 10 غيغاواط

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Bookmark article    Publié le Mardi 11 Août 2026 - 10:58 قراءة: 1 د, 6 ث
      
من المتوقع أن يؤدي كسوف الشمس الكلي المقرر يوم 12 أوت إلى انخفاض إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في أوروبا بنحو 9.7 غيغاواط، في حال كانت الأجواء صافية، وفق ما أوردته وكالة "نوفوستي" استنادا إلى بيانات المفوضية الأوروبية.

وسيؤدي هذا الانخفاض إلى تغير سريع في هيكل توليد الكهرباء في أوروبا خلال فترة الكسوف، الممتدة بين الساعة 19:15 و21:30 بالتوقيت الأوروبي المركزي، وهو ما يعادل إنتاج نحو محطتين إلى ثلاث محطات نووية.


وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت استعدادها للتعامل مع التداعيات المحتملة للكسوف على منظومة الطاقة، فيما يستعد مشغلو شبكات الكهرباء الأوروبيون لاتخاذ إجراءات احترازية تحسبا للتراجع الحاد والمفاجئ في إنتاج الطاقة الكهروضوئية.


وأفادت الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء (ENTSO-E) بأن مشغلي الشبكات اتخذوا إجراءات مسبقة لضمان استقرار المنظومة، من بينها توجيه تعليمات خاصة إلى مسؤولي التحكم وتحذير المشاركين في سوق الطاقة من الانخفاض المتوقع في إنتاج الكهرباء.

كما سيتلقى المشغلون الوطنيون توقعات محدثة من خدمات الأرصاد الجوية خلال فترة الكسوف، فيما سيجري تجنب عمليات الفصل المبرمجة لعناصر شبكات الكهرباء بهدف الحفاظ على أكبر قدر ممكن من المرونة التشغيلية.

وأنشأت ENTSO-E فريق عمل خاصا لتنسيق الاستعدادات ومتابعة تطورات وضع شبكة الكهرباء الأوروبية خلال الظاهرة الفلكية.

وتشكل الطاقة الشمسية نحو 13 بالمائة من إجمالي إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيانات الشبكة الأوروبية عن سنة 2025، ما يجعل أي انخفاض سريع في إنتاجها تحديا يتطلب استعدادا مسبقا من مشغلي الشبكات.
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