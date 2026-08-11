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وزارة الصحة: اليوم انطلاق اختيار الاختصاصات للطلبة التونسيين المنتمين الى السلك العسكري

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Bookmark article    Publié le Mardi 11 Août 2026 - 11:03 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أفادت وزارة الصحة أنّ عملية اختيار الاختصاصات حسب الترتيب التفاضلي بالنسبة لكافة الطلبة التونسيين المنتمين إلى السلك العسكري والناجحين في دورة 2025 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 2026، بما في ذلك المترشحين المدرجين بقائمة الانتظار، ستُجرى اليوم الثلاثاء في حصتين متتاليتين، حيث تُخصَّص الحصة الأولى للمترشحين المقبولين بصفة مباشرة، تليها الحصة الثانية للمترشحين المدرجين بقائمة الانتظار.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغ لها على صفحتها على فيسبوك أنّ عملية اختيار الاختصاصات الخاصة بالطلبة الأجانب ستنطلق يوم الأربعاء 12 أوت الجاري بداية من الساعة الثامنة صباحًا.


ولفتت الوزارة الى انه تم في إطار الحرص على مزيد تيسير الإجراءات والاستجابة لطلبات أغلب المترشحين إدراج عدّاد زمني ضمن الحساب الشخصي لكل مترشح يتيح متابعة الوقت المخصص لإتمام عملية الاختيار. وسيتم إرسال تنبيه آلي بعد مرور عشر دقائق، داعية في هذا الصدد الى ضرورة الالتزام بالآجال المحددة لضمان حسن سير العملية.
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