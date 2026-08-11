بين حفظ الذاكرة وتجديد الموروث الموسيقي : حوار فني تونسي فلسطيني على ركح مهرجان بوقرنين الدولي

تابع جمهور الدورة الرابعة والأربعين لمهرجان بوقرنين الدولي مساء الأحد سهرة فنية موسيقية تونسية فلسطينية بإمضاء الثنائي الفلسطين "ولا مرة" والفنان التونسي "نضال اليحياوي".واستهلّت السهرة بصعود الثنائي الفلسطيني "ولا مرّة" على الركح في أول مصافحة له مع الجمهور التونسي، مقدّمًا تجربة مزجت بين أنغام العود والراب والبيتبوكس والموروث الموسيقي لبلاد الشام، وحمل العرض رسائل تضامن وأمل، تفاعل معها الجمهور بحرارة مردّدًا "الحرية لفلسطين".وتواصلت السهرة مع نضال اليحياوي الذي قدم آخر وأحدث مشاريعة الموسيقية "ڤربي"، وهو عرض استلهم مادته من التراث الشعبي للشمال الغربي التونسي، وأعاد تقديمه عبر توليفة جمعت بين الألحان التقليدية والتوزيعات الإلكترونية.وأدّى الفنان مجموعة من أغانيه، من بينها «ريم شارد» و«نوار» و«سيدي القاضي» و«هالاليلو»، في فضاء بصري وظّف الإضاءة والرموز الأمازيغية والعناصر المستوحاة من الثقافة المحلية.وبعرضين مختلفين في الأسلوب ومتقاربين في الرؤية، استمتع الجمهور الذي تفاعل مع العرضين، في سهرة أكدت مجددا قدرة الموسيقى على حفظ الذاكرة وتجديد الموروث وتقريب الشعوب عبر الفن، في لقاء جمع فلسطين وتونس بلغة فنية تنتمي إلى الحاضر.