أفروباسكات تحت 18 سنة: تونس تواجه كوت ديفوار في ربع النهائي للفتيات ومالي للفتيان

فتيات تونس يواجهن كوت ديفوار





فتيان تونس أمام مالي



يخوض المنتخبان التونسيان لكرة السلة تحت 18 سنة، للفتيات والفتيان، الدور ربع النهائي لمسابقة الآفروباسكات المقامة حاليا بمدينة أبيدجان الإيفوارية.يواجه المنتخب الوطني التونسي للفتيات تحت 18 سنة نظيره الإيفواري، غدا الأربعاء 12 أوت، انطلاقا من الساعةضمن الدور ربع النهائي.وكان المنتخب التونسي قد أنهى الدور الأول في، بعد الفوز على السنغال بنتيجة 44-43، والهزيمة أمام نيجيريا 50-54 والكاميرون 51-61.وفي ما يلي برنامج مباريات ربع النهائي:* مالي - كينيا: 14:00* الكاميرون - أوغندا: 16:30* مصر - نيجيريا: 21:30وفي مسابقة الفتيان تحت 18 سنة، يلاقي المنتخب التونسي نظيره المالي يوم، انطلاقا من الساعةوكان المنتخب التونسي قد أنهى منافسات المجموعة الثالثة في، إثر فوزه على رواندا 60-53، مقابل هزيمتين أمام الكاميرون 41-53 والسنغال 34-55.وفي ما يلي برنامج مباريات ربع النهائي:* السنغال - مدغشقر: 16:30* كوت ديفوار - مصر: 19:00* الكاميرون - التشاد: 21:30