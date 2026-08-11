أفروباسكات تحت 18 سنة: تونس تواجه كوت ديفوار في ربع النهائي للفتيات ومالي للفتيان
يخوض المنتخبان التونسيان لكرة السلة تحت 18 سنة، للفتيات والفتيان، الدور ربع النهائي لمسابقة الآفروباسكات المقامة حاليا بمدينة أبيدجان الإيفوارية.
فتيات تونس يواجهن كوت ديفواريواجه المنتخب الوطني التونسي للفتيات تحت 18 سنة نظيره الإيفواري، غدا الأربعاء 12 أوت، انطلاقا من الساعة 19:00 بتوقيت تونس ضمن الدور ربع النهائي.
وكان المنتخب التونسي قد أنهى الدور الأول في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على السنغال بنتيجة 44-43، والهزيمة أمام نيجيريا 50-54 والكاميرون 51-61.
وفي ما يلي برنامج مباريات ربع النهائي:
* مالي - كينيا: 14:00
* الكاميرون - أوغندا: 16:30
* تونس - كوت ديفوار: 19:00
* مصر - نيجيريا: 21:30
فتيان تونس أمام ماليوفي مسابقة الفتيان تحت 18 سنة، يلاقي المنتخب التونسي نظيره المالي يوم الخميس 13 أوت، انطلاقا من الساعة 14:00 بتوقيت تونس.
وكان المنتخب التونسي قد أنهى منافسات المجموعة الثالثة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، إثر فوزه على رواندا 60-53، مقابل هزيمتين أمام الكاميرون 41-53 والسنغال 34-55.
وفي ما يلي برنامج مباريات ربع النهائي:
* تونس - مالي: 14:00
* السنغال - مدغشقر: 16:30
* كوت ديفوار - مصر: 19:00
* الكاميرون - التشاد: 21:30
فتيات تونس يواجهن كوت ديفواريواجه المنتخب الوطني التونسي للفتيات تحت 18 سنة نظيره الإيفواري، غدا الأربعاء 12 أوت، انطلاقا من الساعة 19:00 بتوقيت تونس ضمن الدور ربع النهائي.
وكان المنتخب التونسي قد أنهى الدور الأول في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على السنغال بنتيجة 44-43، والهزيمة أمام نيجيريا 50-54 والكاميرون 51-61.
وفي ما يلي برنامج مباريات ربع النهائي:
* مالي - كينيا: 14:00
* الكاميرون - أوغندا: 16:30
* تونس - كوت ديفوار: 19:00
* مصر - نيجيريا: 21:30
فتيان تونس أمام ماليوفي مسابقة الفتيان تحت 18 سنة، يلاقي المنتخب التونسي نظيره المالي يوم الخميس 13 أوت، انطلاقا من الساعة 14:00 بتوقيت تونس.
وكان المنتخب التونسي قد أنهى منافسات المجموعة الثالثة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، إثر فوزه على رواندا 60-53، مقابل هزيمتين أمام الكاميرون 41-53 والسنغال 34-55.
وفي ما يلي برنامج مباريات ربع النهائي:
* تونس - مالي: 14:00
* السنغال - مدغشقر: 16:30
* كوت ديفوار - مصر: 19:00
* الكاميرون - التشاد: 21:30
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334330