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وزارة التجارة تطلق قريبا منصة الكترونية لاصدار شهادات المنشأ لفائدة المتعاملين الاقتصاديين

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Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Juin 2026 - 21:17 قراءة: 0 د, 59 ث
      
أشارت مديرة التعاون مع افريقيا في وزارة التجارة وتنمية الصادرات، بشرى اللجمي، ان الوزارة ستعلن قريبا عن احداث منصة الكترونية لاصدار شهادات المنشأ لفائدة المتعامل الاقتصادي.

وأضافت اللجمي ان هذه المنصّة من شأنها ان تساعد في التخفيف من الاجراءات والاجال والوثائق الرسمية، وفق توجه الدولة إلى المجال الرقمي، الذي سيشمل جميع الميادين لأهمية ذلك على مستوى المردودية الاقتصادية.


جاء ذلك على هامش أشغال اليوم الثاني من منتدى تونس للاستثمار، الذي خصّصت الجلسة الصباحية منه لمحور "تونس بوابة افريقيا"، تمّ التاكيد خلالها على دور تونس في مجال الاستثمار في القارّة عبر اتفاقية التبادل الحر "زليكاف".


وقالت ان هذه الاتفاقية لا يقتصر دورها على تسهيل المبادلات التجارية فحسب بل تشمل مجالات اخرى على غرار "التجارة الرقمية" و"المرأة والشباب في التجارة" و"حقوق الملكية الفكرية" والاستثمار".

واشارت الى تضمن الاتفاقية بروتوكلا خاصا بتسهيل الاستثمار داخل القارة و"هي الرسالة، التّي نريد التوجه بها من خلال المنتدى من أجل التركيز على الموقع الجغرافي لتونس كمركز للاستثمار موجّه للمستثمرين الاوروبيين ولبقية بلدان العالم".

وأشارت الى ان الاستثمار في تونس لا يستهدف فقط السوق التونسية بل السوق الافريقية، التي تعتبر تونس إحدى بواباتها. وتعد هذه السوق 1،5 مليار مستهلك اضافة الى ان افريقيا هي "قارة في طور التصنيع وهو مايجعل الاستثمار فيها مثمر جدا".
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