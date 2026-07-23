الحرب الأمريكية الإيرانية: واشنطن تكثف ضرباتها وطهران تتوعد بإغلاق مضيق هرمز

تتواصل المواجهة العسكرية بين، في اليوممن اندلاع الحرب، واليوممنذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وسط تصعيد ميداني وتبادل للتهديدات.وأعلنتأن قواتها تواصل تنفيذ، وذلك بأوامر من القائد الأعلى.من جانبه، قالإن إيران تواجه "ورطة كبيرة"، مشيرا إلى أنها تعاني منوفي السياق ذاته، أفادت شبكةبأنأقر خطة ميزانية بقيمةلتمويل العمليات العسكرية ضد إيران.على الجانب الإيراني، أعلنجنوب غربي البلاد مقتل شخصين وإصابةجراءاستهدفالحدودي مع العراق.وأكدأنه سينفذردا على ما وصفه بـ"الانتهاك الأمريكي الجديد" في، محذرا واشنطن من مواصلة اعتداءاتها في المنطقة.ونقلتعن مصدر عسكري إيراني قوله إن، خلافا لما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية، مؤكدا أنه لن يعاد فتحه ما دامت العمليات العسكرية الأمريكية مستمرة.وفي تطور آخر، أعلنأناستهدف محطة كهرباء تقع بالقرب منجنوبي إيران.وفي المقابل، نقلت صحيفةعن مسؤول أمريكي أن نحووصلوا إلىفي ألمانيا، في وقت يجري فيه تجهيزلتنفيذ عمليات قتالية واسعة النطاق.