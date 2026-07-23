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الحرب الأمريكية الإيرانية: واشنطن تكثف ضرباتها وطهران تتوعد بإغلاق مضيق هرمز

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Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Juillet 2026 - 06:21 قراءة: 1 د, 9 ث
      
تتواصل المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، في اليوم 145 من اندلاع الحرب، واليوم 36 منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وسط تصعيد ميداني وتبادل للتهديدات.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها تواصل تنفيذ ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية، وذلك بأوامر من القائد الأعلى.


من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران تواجه "ورطة كبيرة"، مشيرا إلى أنها تعاني من معدلات تضخم مرتفعة وارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.


وفي السياق ذاته، أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" بأن مجلس النواب الأمريكي أقر خطة ميزانية بقيمة 95 مليار دولار لتمويل العمليات العسكرية ضد إيران.

على الجانب الإيراني، أعلن مساعد محافظ خوزستان جنوب غربي البلاد مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين جراء صاروخ أمريكي استهدف معبر شلامجة الحدودي مع العراق.

وأكد الحرس الثوري الإيراني أنه سينفذ عملية عقابية ردا على ما وصفه بـ"الانتهاك الأمريكي الجديد" في مضيق هرمز، محذرا واشنطن من مواصلة اعتداءاتها في المنطقة.

ونقلت وكالة فارس عن مصدر عسكري إيراني قوله إن مضيق هرمز مغلق، خلافا لما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية، مؤكدا أنه لن يعاد فتحه ما دامت العمليات العسكرية الأمريكية مستمرة.

وفي تطور آخر، أعلن محافظ بوشهر أن صاروخا استهدف محطة كهرباء تقع بالقرب من محطة بوشهر للطاقة النووية جنوبي إيران.

وفي المقابل، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمريكي أن نحو 150 مسعفا وصلوا إلى مركز لاندشتول الطبي الإقليمي في ألمانيا، في وقت يجري فيه تجهيز قاذفات بعيدة المدى لتنفيذ عمليات قتالية واسعة النطاق.
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