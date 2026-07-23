رئيس الجمهورية: قطع الماء والكهرباء ،والحرائق ظواهر غير عادية، والدّولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كلّ من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع

أشرف رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ كلّا من وزير الداخلية خالد النوري، ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري،ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزالدين بن الشيخ، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجّة، والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية ،العميد محمد رشاد السويسيوأكّد رئيس الدّولة في بداية هذا الاجتماع ، وفق بلاغ إعلامي للرئاسة، على أنّه يتابع عن كثب، على مدار اليوم والساعة، الأوضاع في كلّ أنحاء البلاد، مشدّدا على أنّ ما يحصل من قطع للماء والكهرباء ،فضلا عن الحرائق يمثّل ظواهر غير عادية، والدّولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كلّ من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاعكما تعرّض رئيس الجمهوريّة إلى قطع الماء والكهرباء الذي استمرّ في عديد المناطق إلى أكثر من أربع وعشرين ساعة ،وهو أمر يجب وضع حدّ له فورا، مع ضرورة إعلام المواطنين مسبّقا واختيار التوقيت المناسب للقطع إذا اقتضت الحاجة ذلكوأثنى رئيس الجمهوريّة على الجهود التي تبذلها وحدات الحماية المدنيّة، بالتنسيق مع مختلف الهياكل العسكريّة والأمنيّة والإداريّة، والتدخّلات السّريعة والنّاجعة التي قامت بها لإخماد الحرائق والحدّ من انتشارها، مشيدا بما أبداه الجميع من عطاء غير محدود إيمانا بالواجب الوطني المقدّسوخلص رئيس الدّولة إلى التّأكيد على الوعي العميق للشعب التونسي الذي ستتحطّم على أسواره كلّ محاولات التّنكيل مهما كان مصدرها ،ومهما اشتدت ضراوتها