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L’ère post-2011, en deux temps



2011-2019



2019-2026



Les dix indicateurs, décryptés



Pouvoir d’achat, inflation et remittances



Source :, division recherche du groupe. Document actualisé et enregistré en juin 2026, 35 pages, structuré en sept sections (). Diffusion via la plateforme, siège éditorial à, avec antennes àetL’ne signe pas ses chroniques d’un nom propre — c’est un collectif d’qui produit, trimestre après trimestre, ce qu’on pourrait appeler le bulletin de température du malade tunisien.Ce diagnostic dene surprendra aucun lecteur assidu d’: latient, mais elle tient comme un vieux moteurtenait sur les pistes allant devers— au prix d’un bricolage permanent et d’une consommation d’essence, ici de, franchement déraisonnable.Volontairement, on a scindé leset évolutions enregistés depuis, en deux temps soit:contreLe rapport, sans le formuler ainsi, dessine deuxbien distinctes.C’est la décennie de la parole retrouvée et de la boussole perdue : gouvernements de coalition fragiles, alternance ministérielle frénétique, un accorddejamais vraiment tenu, unequi grimpe déjà mais sur fond de pluralisme réel —etse neutralisant mutuellement plus qu’ils ne gouvernaient. Le, nous dit le graphique historique du rapport, ne retrouvera son niveau dequ’en, tant le choca été sévère.C’est l’ère: concentration du pouvoir depuis le coup de force du, nouvelletaillée sur mesure enélu avec des taux de participation dignes d’un referendum syndical mal convoqué (pour la chambre haute enà la présidentielle de).Le paradoxe que souligne l’est cruel : plus le pouvoir se concentre, moins l’efficacité économique suit. Circulez, il n’y a rien à gouverner — sauf peut-être la, sommée de financer le déficit.Le tableauest sans appel : las’effondre àenavant un rebond poussif à peine supérieur àensuite ; lasuit la même trajectoire dépressive. Lane produit pas mieux, elle produit encore, ce qui n’est pas tout à fait pareil.enen, une moyenne annuelle projetée de seulementsur— et deà l’horizondans le scénario long terme. Une croissance de rentier fatigué, jamais assez forte pour absorber le chômage.Laplafonne àdurant toute la période de prévision, contre des standards émergents qui tournent plutôt autour de. L’est le grand absent du roman national.Laa baissé son taux deen, à, après un pic àen— mouvement de détente, mais l’prévoit un gel prolongé, la banque centrale craignant l’autant que la pression sur leLe scorede l’pour lesreste médiocre (autour deselon les sous-catégories), avec un fossé béant entre leet l’— laet la, toujours.Le classement mondial glisse de laà laplace surpour. La, annoncée depuis des lustres, est reportée— un marronnier technologique tunisien qui mériterait sa propre chronique nostalgique.Le, à prix courants, progresse péniblement deenprojetés en— une hausse nominale rongée par l’et la dépréciation attendue duLe chiffre qui devrait faire trembler : ladépassetout au long de la période, contreen. Lese tarissant, la— notamment les avances de la— explose, passant de quelques centaines de millions deenà plus deenDeen, le déficit se creuse àenavant de se stabiliser autour deen moyenne sur. Aucune réforme desni desdéficitaires n’est à l’agenda — le courage politique reste, comme d’habitude, en rupture de stock.Les flux entrants stagnent autour depar an, soit à peine— un chiffre qui ferait pâlir levoisin, qui capte des multiples de ce montant.L’moyenne, redescendue àenaprès le pic deen, devrait remonter légèrement àen moyenne sur. Les, eux, reculent quasiment chaque année depuisenen).Quant aux, le rapport les cite comme un des rares amortisseurs du, aux côtés du, sans toutefois leur consacrer de série statistique dédiée — angle mort classique des rapports macro, et sujet qu’a déjà traité mieux que l’Si l’on devait résumer ces, on dira que le pays en panne sur les divers fronts économiques.L’, avec sa prudence toute britannique, appelle cela un. Nous, on appelle ça