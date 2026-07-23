ميسي ومبابي وهالاند يتصدرون التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في مونديال 2026 (فيفا)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس الأربعاء عن التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في بطولة كأس العالم التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 جوان إلى 19 جويلية الجاري.وضمت التشكيلة المثالية ايضا وبخيارات الجمهور ثلاثة لاعبين من منتخب إسبانيا الفائز باللقب للمرة الثانية في تاريخه بالتغلب 1- صفر على الأرجنتين في النهائي يوم الأحد الماضي، وهم الظهيران مارك كوكوريا وبيدرو بورو ولاعب الوسط رودري قائد الفريق الفائز بجائزة أفضل لاعب.وفي قلب الدفاع، تواجد الثنائي دايوت أوباميكانو لاعب فرنسا وبايرن ميونيخ الألماني وليساندرو مارتينيز مدافع الأرجنتين ومانشستر يونايتد الإنقليزي.وفي حراسة المرمى، تواجد فوزينيا قائد منتخب الرأس الأخضر الذي شارك في المونديال لأول مرة في تاريخه، وأبهر الكثيرين بعروض مميزة وتصديات مؤثرة، أسهمت في وصول بلاده للأدوار الإقصائية حيث خسر المنتخب الأفريقي بصعوبة كبيرةأمام بطل النسخة الماضية الأرجنتين بنتيجة 2 - 3 بعد التمديد للوقت الإضافي.وبجوار رودري في خط الوسط، حل الفرنسي مايكل أوليسيه صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في البطولة (7 تمريرات) والإنقليزي جود بيلينغهام الذي سجل 7 أهداف في مسيرة حصول إنقلترا على الميدالية البرونزية لمونديال 2026.وفي الهجوم، تواجد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين الذي سجل 8 أهداف والنرويجي إرلينج هالاند الذي سجل 7 أهداف قبل توديع البطولة من دور الثمانية بالخسارة أمام فرنسا.وأكمل المثلث الهجومي في خيارات الجماهير، كيليان مبابي قائد المنتخب الفرنسي والفائز بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية على التوالي بتسجيله 10 أهداف، قفزت به إلى صدارة الهداف التاريخي للمونديال بـ 22 هدفًا متفوقًا بفارق هدف واحد عن ميسي.