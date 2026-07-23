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بنزرت: جلب القسط الأول من الهيكل المعدني لجسر بنزرت الجديد نهاية شهر ديسمبر المقبل 2026

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Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Juillet 2026 - 07:59 قراءة: 2 د, 8 ث
      
مثّل موضوع متابعة سير انجاز الأقساط الثلاثة لمشروع جسر بنزرت الجديد والمعروف تقنيا بالوصلة الثابتة ، ابرز محاور زيارة العمل التي اداها يوم امس والي بنزرت، سالم بن يعقوب الى حضيرة المشروع

وبين الوالي بالمناسبة، ان زيارة العمل تندرج في اطار الاستراتيجية الجهوية الهادفة لتسريع انجاز مجمل البرامج والمشاريع العمومية المتواصلة ، مضيفا انه تم استنفار جميع الإمكانيات المحلية والجهوية والمركزية لتيسير عمل المقاولات المكلفة سواء منها التونسية اوالصينية بما من شانه تامين كل ظروف النجاح للمشروع .


ويعتبر هذا المشروع من اهم المشاريع الكبرى بالجهة على المستوى الإقليمي، والوطني، والدولي باعتبار الخصوصيات التقنية النموذجية والمجددة المعتمدة لانجازه


وأفادت المديرة العامة لوحدة انجاز الجسر، ليليا السيفاوي ان التعبئة المحلية والجهوية والمركزية بخصوص المشروع أسهمت بفاعلية في تقدم الاشغال ،حيث بلغت نسبة تقدم الإنجاز الفني بالقسطين الأول والثالث اللذين يجري انجازهما بواسطة شركات تونسية حوالي 75 بالمائة ،وينتظر استكمالهما في غضون الأشهر القليلة المقبلة
واضافت ان القسط الثاني والرئيسي الذي يجري إنجازه من قبل المقاولات الصينية تقدمت اشغاله بنسبة تجاوزت 25 بالمائة ، سيما وانه تم استكمال انجاز الأسس العميقة ، ومن المؤمل وصول القسط الأول من الأجزاء الخمسة للهيكل المعدني للجسر في غضون نهاية شهر ديسمبر المقبل 2026 على ان يتم استقدام بقية الأقساط تباعا خلال اشهر مارس وافريل وماي وجوان 2027
كما بينت المديرة العامة ان جسر بنزرت الجديد يعتبر من الجسور الكبرى في العالم بخصوصياته الفنية ،وذو أهمية اقتصادية وتنموية واجتماعية وحضارية باعتباره اول طريق حزامية لمدينة بنزرت في علاقة بمحيطها الجهوي والإقليمي والوطني والدولي
يشار الى ان اشغال القسطين الأول والثالث من المشروع ينجزان عن طريق مقاولات تونسية بكلفة مالية تعادل 76 مليون دينار بالنسبة للقسط الاول، حيث يشمل اشغال الربط الجنوبية والغربية للمنطقة من خلال انجاز طريق سريعة بطول 4,7 كلم مجهزة بـ3 محولات على مستوى كل من مفترق الطريق الوطنية 8 ،والطريق السيارة أ4

وبلغت كلفة القسط الثالث 75 مليون دينار، وتتعلق الاشغال بالربط الشمالي للمنطقة من خلال طريق سريعة بطول 2,7 كلم مع انجاز كل من محول على مستوى الطريق الوطنية 11المؤدية إلى منزل بورقيبة ،وانجاز منشأة ذات هيكل معدني على مستوى مصنع الإسمنت، ومنشأة على طريق بلدي ،ومفترق دائري على مستوى الطريق المحلية 438
وبخصوص القسط الثاني للمشروع والذي يجري إنجازه من قبل المقاولات الصينية، تتمثل الاشغال في الجسر الرئيسي الذي يبلغ طوله 1ر2 كلم على مستوى قنال بنزرت ،وهو من النوع المزدوج ،وذو هيكل معدني بوزن اجمالي يعادل 24 الف طن من الحديد الصلب ،ومبلط بالخرسانة المسلحة وبعلو حوالي 60 مترا على سطح البحر ،حيث يسمح بمرور جميع أنواع السفن تحته ،بما يمكن من مزيد تعزيز نشاط الميناء توريدا وتصديرا ،ودعم الخدمات التي من شانها المساهمة في مزيد تعزيز جاذبية الجهة على جميع المستويات
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