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وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد لدولة بنغلادش

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Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Juillet 2026 - 18:11 قراءة: 1 د, 3 ث
      
التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الخميس بمقر الوزارة،  محمد حبيب الله الذي قدّم له نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا جديدًا لبنغلاديش لدى تونس مع الإقامة بطرابلس ، وذلك وفق بلاغ أصدرته الوزارة

وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية تطوير العلاقات الدبلوماسية القائمة بين البلدين، والتي تمتد إلى أكثر من خمسة عقود من الزمن، من خلال إرساء آلية للمشاورات السياسية الثنائية بين وزارتي خارجية البلدين.


 كما تناول اللقاء إعداد خطة عمل مشتركة لتطوير وتوسيع المبادلات التجارية خاصة في قطاع الفسفاط والأسمدة الكيميائية، وتشجيع الاستثمار وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مزيد تعزيز التشاور والتنسيق الثنائي في مختلف الأطر الأممية والإقليمية وبالخصوص صلب منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة، لاسيما أن الوزير البنغلاديشي للشؤون الخارجية سيتولى رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة الواحدة والثمانين.


من جهته، أكد السفير المعيّن لبنغلاديش حرص قيادة بلاده والبعثة الدبلوماسية البنغالية على بذل كل الجهود والمساعي من أجل تطوير وتنويع علاقات التعاون والشراكة مع تونس، بما يعكس الإمكانيات البشرية والاقتصادية التي يتوفر عليها البلدان.

كما كان للسفير البنغالي لقاء مع محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تم خلاله التأكيد على الحرص المشترك على توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والعمل على تنفيذ خطة العمل المشتركة للتعاون الثنائي ، وفق البلاغ نفسه. 
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