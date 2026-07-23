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عفو رئاسي شمل وديع الجرئ والعياشي زمال

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Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Juillet 2026 - 17:59 قراءة: 0 د, 28 ث
      
شمل اليوم الخميس 23 جويلية 2026 العقو الرئاسي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية، كل من الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء وكذلك رئيس حركة عازمون والمترشح للانتخابات الرئاسية الفارطة العياشي زمال.
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ذكرى إعلان الجمهورية : رئيس الجمهورية يصدر عفوا خاصا شمل 2439 سجينا إضافة إلى تمتيع 490 سجينا بالسراح الشرطي...

ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أصدر اليوم عفوا خاصا شمل 2439 سجينا بهذه المناسبة.

كما أسدى سعيّد تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي.
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