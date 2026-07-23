طبيب بيطري: نفوق أكثر من 90% من الدواجن في ضيعة بزغوان بسبب انقطاع الكهرباء
كشف الطبيب البيطري حمزة بوشريط، اليوم الخميس 23 جويلية، عن تسجيل نفوق أكثر من 90 بالمائة من الدواجن داخل إحدى الشركات الفلاحية المختصة في تربية الدواجن بولاية زغوان، وفق ما وثقه في مقطع فيديو نشره عبر صفحته.
وأوضح بوشريط أن انقطاع التيار الكهربائي كان السبب وراء نفوق هذا العدد الكبير من الدواجن، واصفا ما حدث بأنه "حادثة كارثية ومأساوية".
وأضاف أنه، رغم ممارسته مهنة الطب البيطري منذ 15 سنة، فإنها المرة الأولى التي يعاين فيها حادثة بهذا الحجم، محذرا من تداعياتها على قطاع الدواجن إذا تكررت مثل هذه الحوادث.
وأوضح بوشريط أن انقطاع التيار الكهربائي كان السبب وراء نفوق هذا العدد الكبير من الدواجن، واصفا ما حدث بأنه "حادثة كارثية ومأساوية".
وأضاف أنه، رغم ممارسته مهنة الطب البيطري منذ 15 سنة، فإنها المرة الأولى التي يعاين فيها حادثة بهذا الحجم، محذرا من تداعياتها على قطاع الدواجن إذا تكررت مثل هذه الحوادث.
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