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طبيب بيطري: نفوق أكثر من 90% من الدواجن في ضيعة بزغوان بسبب انقطاع الكهرباء

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Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Juillet 2026 - 17:33 قراءة: 0 د, 39 ث
      
كشف الطبيب البيطري حمزة بوشريط، اليوم الخميس 23 جويلية، عن تسجيل نفوق أكثر من 90 بالمائة من الدواجن داخل إحدى الشركات الفلاحية المختصة في تربية الدواجن بولاية زغوان، وفق ما وثقه في مقطع فيديو نشره عبر صفحته.
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وأوضح بوشريط أن انقطاع التيار الكهربائي كان السبب وراء نفوق هذا العدد الكبير من الدواجن، واصفا ما حدث بأنه "حادثة كارثية ومأساوية".


وأضاف أنه، رغم ممارسته مهنة الطب البيطري منذ 15 سنة، فإنها المرة الأولى التي يعاين فيها حادثة بهذا الحجم، محذرا من تداعياتها على قطاع الدواجن إذا تكررت مثل هذه الحوادث.
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