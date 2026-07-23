طبيب بيطري: نفوق أكثر من 90% من الدواجن في ضيعة بزغوان بسبب انقطاع الكهرباء

كشف الطبيب البيطري، اليوم الخميس 23 جويلية، عن تسجيلداخل إحدى الشركات الفلاحية المختصة في تربية الدواجن بولاية، وفق ما وثقه في مقطع فيديو نشره عبر صفحته.وأوضح بوشريط أنكان السبب وراء نفوق هذا العدد الكبير من الدواجن، واصفا ما حدث بأنهوأضاف أنه، رغم ممارسته مهنة الطب البيطري منذ، فإنها المرة الأولى التي يعاين فيها حادثة بهذا الحجم، محذرا من تداعياتها علىإذا تكررت مثل هذه الحوادث.