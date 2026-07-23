تونس تشارك في بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات 2026 بكينيا

أعلنعن القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في، المقررة بالعاصمة الكينيةخلال الفترة الممتدة من، بمشاركةمن مختلف أنحاء القارة، من بينهاوجاء تأهل المنتخب التونسي إلى النهائيات بصفته، وذلك عقب اختتام التصفيات المؤهلة على مستوى مختلف المناطق الإفريقية.وتضم قائمة المنتخبات المشاركة كلًا من:(البلد المضيف)،، إلى جانبوأوضح الاتحاد الإفريقي أنسيضمن التأهل مباشرة لتمثيل القارة في، فيما ستتأهل المنتخباتفي البطولة إلى