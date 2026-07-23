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تونس تشارك في بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات 2026 بكينيا

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Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Juillet 2026 - 18:22 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أعلن الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة عن القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا للكبريات 2026، المقررة بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة الممتدة من 23 أوت إلى 5 سبتمبر 2026، بمشاركة 16 منتخبًا من مختلف أنحاء القارة، من بينها المنتخب التونسي.

وجاء تأهل المنتخب التونسي إلى النهائيات بصفته بطل المنطقة الأولى، وذلك عقب اختتام التصفيات المؤهلة على مستوى مختلف المناطق الإفريقية.


وتضم قائمة المنتخبات المشاركة كلًا من: كينيا (البلد المضيف)، تونس، السنغال، غانا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، بوروندي، زامبيا، إلى جانب مصر، الكاميرون، رواندا، الجزائر، نيجيريا، المغرب، أوغندا، مالي وبوركينا فاسو.


وأوضح الاتحاد الإفريقي أن المنتخب المتوج باللقب سيضمن التأهل مباشرة لتمثيل القارة في الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس 2028، فيما ستتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة إلى بطولة العالم 2027.
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