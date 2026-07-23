ندوة بسوسة حول رقمنة خدمات السجل الوطني للمؤسسات بالكامل يوم 27 جويلية 2026

ينظم المجلس الجهوي للوسط التابع لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، يوم الاثنين 27 جويلية 2026، ندوة علمية بعنوان "السجل الوطني للمؤسسات يمر إلى الرقمنة الشاملة"، وذلك باحد نزل مركب بالقنطاوي (سوسة).وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على التحول الرقمي الذي يشهده السجل الوطني للمؤسسات، واستعراض الإجراءات والخدمات الرقمية الجديدة وانعكاساتها على عمل الخبراء المحاسبين والمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين.ويتولى تنشيط الندوة المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، عادل شواري، الذي سيقدم مداخلتين تخصصان لشرح مختلف جوانب الانتقال إلى الرقمنة الكاملة، مع فتح باب النقاش مع المشاركين للإجابة عن استفساراتهم وتبادل الآراء حول الإشكاليات العملية المرتبطة بتطبيق المنظومة الجديدة.ويفتتح أشغال الندوة رئيس المجلس الجهوي للوسط لهيئة الخبراء المحاسبين، أحمد العيادي، فيما يتضمن البرنامج جلسات نقاش واستراحة، على أن تختتم الأشغال في حدود الساعة الواحدة بعد الظهر.وتكتسي هذه الندوة أهمية خاصة في ظل توجه الدولة إلى تعميم رقمنة الخدمات الإدارية والاقتصادية، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية والنجاعة في المعاملات المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات.