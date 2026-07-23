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القيروان: تدخلات استثنائية لتزويد عدد من المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب عبر الصهاريج في ظل موجة الحر

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Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Juillet 2026 - 18:35 قراءة: 1 د, 8 ث
      
أطلقت السلطات الجهوية بولاية القيروان، اليوم الخميس، مبادرة ميدانية عاجلة لتزويد عدد من المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب عن طريق الصهاريج، وذلك لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد والتي فرضت ضغوطا غير مسبوقة على شبكتي توزيع الكهرباء والمياه.

  وشملت التدخلات الاستثنائية تزويد أهالي منطقة "عبد الناظر" التابعة لعمادة الجلالطة بمعتمدية القيروان الجنوبية بصهاريج المياه، إلى جانب تأمين إمدادات مماثلة لسكان منطقة اللواتة بمعتمدية حاجب العيون، وذلك بهدف الاستجابة الفورية للاحتياجات الأساسية للمواطنين وتفادي حدوث نقص حاد في هذه المادة الحيوية.


  وتأتي هذه الإجراءات الميدانية، في إطار خطة جهوية عاجلة لضمان استمرارية المرافق العمومية والتخفيف من حدة الاضطرابات التي طرأت على التزود بالماء الصالح للشرب جراء موجة الحر الاستثنائية بالبلاد، وماخلفته من ضغط على شبكتي الكهرباء والمياه لا سيما بالتجمعات السكنية والأحياء التي تعاني من ضعف التدفق أو انقطاعه المتكرر.


  وأكد معتمد القيروان الجنوبية مجدي حول في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، أن الاعتماد على الصهاريج يمثل حلا ظرفيا وسريعا لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة مضيفا ان السلطات الجهوية تعمل من خلال المتابعة اليومية للوضع في كافة المعتمديات على تحديد النقاط الأكثر تضررا لتوجيه الإمدادات إليها بشكل منتظم وفعال.

  ويتطلع المنتفعون بعملية التزود بالماء الصالح للشرب إلى اتخاذ خطوات هيكلية للتسريع في انجاز المشاريع المائية المبرمجة او التي هي بصدد الإنجاز لضمان استدامة التزود بالمياه ومواجهة التغيرات المناخية وتفادي تأثيراتها المباشرة على حياة المواطنين لا سيما بالقرى والأرياف.
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