بطولة افريقيا للكرة الطائرة تحت 18 سنة فتيان: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الجزائري 2 - 3
انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة للفتيان تحت 18 سنة اليوم الخميس أمام نظيره الجزائري بنتيجة 2 - 3 لحساب الجولة الثانية من بطولة افريقيا التي تحتضنها مدينة الاسكندرية المصرية الى غاية 29 جويلية الجاري.
وجاءت نتيجة أشواط اللقاء بواقع 25-20 و19-25 و19-25 و25-22 و13-15.
وكان المنتخب التونسي، الذي يخوض المنافسة ضمن المجموعة الثانية، قد استهل مشاركته بالفوز في الجولة الأولى على المنتخب الكاميروني بنتيجة 3 - 1 تفاصيلها 25-22 و25-17 و20-25 و25-17.
ويختتم المنتخب التونسي الدور الأول بالتباري غدا الجمعة مع نظيره الليبي انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر.
ر/سمس
وجاءت نتيجة أشواط اللقاء بواقع 25-20 و19-25 و19-25 و25-22 و13-15.
وكان المنتخب التونسي، الذي يخوض المنافسة ضمن المجموعة الثانية، قد استهل مشاركته بالفوز في الجولة الأولى على المنتخب الكاميروني بنتيجة 3 - 1 تفاصيلها 25-22 و25-17 و20-25 و25-17.
ويختتم المنتخب التونسي الدور الأول بالتباري غدا الجمعة مع نظيره الليبي انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر.
ر/سمس
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