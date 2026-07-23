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بطولة افريقيا للكرة الطائرة تحت 18 سنة فتيان: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره الجزائري 2 - 3

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Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Juillet 2026 - 19:40 قراءة: 0 د, 27 ث
      
انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة للفتيان تحت 18 سنة اليوم الخميس أمام نظيره الجزائري بنتيجة 2 - 3 لحساب الجولة الثانية من بطولة افريقيا التي تحتضنها مدينة الاسكندرية المصرية الى غاية 29 جويلية الجاري.
وجاءت نتيجة أشواط اللقاء بواقع 25-20 و19-25 و19-25 و25-22 و13-15.
وكان المنتخب التونسي، الذي يخوض المنافسة ضمن المجموعة الثانية، قد استهل مشاركته بالفوز في الجولة الأولى على المنتخب الكاميروني بنتيجة 3 - 1 تفاصيلها 25-22 و25-17 و20-25 و25-17.

ويختتم المنتخب التونسي الدور الأول بالتباري غدا الجمعة مع نظيره الليبي انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر.
ر/سمس
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