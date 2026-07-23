كل الأخبار...
16:48 - ذكرى إعلان الجمهورية : رئيس الجمهورية يصدر عفوا خاصا شمل 2439 سجينا إضافة إلى تمتيع 490 سجينا بالسراح الشرطي
16:05 - مركز النهوض بالصادرات ينظم المشاركة التونسية في معرض "ميديكا 2026" بألمانيا في نوفمبر القادم
الخميس 23 جويلية 2026 | 8 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:18
19:35
16:16
12:33
05:18
03:33
الرطــوبة:
% 20
40°
39°
الــرياح:
5 كم/س
29°
تونس
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
40°-29
38°-28
41°-26
44°-28
35°-26
- Avoirs en devises 23096,6
- (23/07)
- Jours d'importation 91
- 1 € = 3,36975 DT
- (23/07)
- 1 $ = 2,95466 DT
- Solde Compte du Trésor (22/07) 1348,4 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (22/07) 29399 MDT
زوّارنا يتصفون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 31 898) الستاغ تعلن عن إمكانية اللجوء إلى
( 25 368) بكالوريا 2026: نسبة النجاح النهائ
( 18 216) سلوى الشرفي تثير الجدل بتدوينة تضم
( 14 165) 25 عاما سجنا لسهام بن سدرين في قض
( 12 732) "الحكم الصادر على الناصر العويني ب
( 12 603) جاء يطبّها... عماها: انتقادات لتصر
( 12 145) مداهمة منزل النائبة العراقية عالية
( 11 472) استئناف تونس : الافراج عن وديع الج
( 11 361) جريمة قاتل والدته تبوح باسرارها..
( 11 073) إيداع إنستاغراموز وصاحبة مقهى ال
( 11 030) تفكيك شبكة مخدرات تقودها موظفة ..
( 10 454) إحالة رجل الأعمال حسين الدغري على
( 10 321) سنة سجنا لحمزة البلومي وانصاف بوغد
( 9 899) البطلة في رفع الأثقال غفران بلخير
( 9 772) تعريفة صلاح مصباح تشعل "فيسبوك"..
( 9 461) إيقاف المعتدي على امرأة بعد ساعات
( 8 728) بعد مشاركته أمام بلجيكا.. فيفا يعا
( 8 683) عامر بحبة: تونس من بين الأكثر حرار
( 8 195) الإفراج الوجوبي عن المهدي بن غربي
( 7 881) رئيس الدولة يزور منطقة "قنطرة بنز
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333381