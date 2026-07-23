ذكرى إعلان الجمهورية : رئيس الجمهورية يصدر عفوا خاصا شمل 2439 سجينا إضافة إلى تمتيع 490 سجينا بالسراح الشرطي

بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس، عفوا خاصا شمل 2439 سجينا.كما أسدى رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية .