توزر: تفعيل خلية الأزمة الجهوية لتجاوز تداعيات موجة الحر الاستثنائية

تقرّر خلال جلسة عمل انعقدت أمس الأربعاء بولاية توزر أشرف عليها والي الجهة شاهين الزريبي وحضرتها مختلف الهياكل الجهوية المعنية، تفعيل خلية الأزمة الجهوية من أجل اتخاذ قرارات تتعلق بتجاوز تداعيات موجة الحر الاستثنائية المسجلة في الفترة الحالية، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للولاية.وتندرج الجلسة في إطار الوقوف على مدى جاهزية كافة المصالح والإدارات، بما يضمن المتابعة الدورية لتطوّرات الوضع واتخاذ القرارات الحينية وتنسيق التدخلات الاستباقية الجهوية والمحلية.وتداولت الجلسة عدة مواضيع منها أساسا انتظام التزويد بالتيار الكهربائي عبر تكوين فرق ميدانية تهدف إلى ترشيد الاستهلاك ووضع خطط عملية بالتنسيق بين مختلف المصالح لضمان استمرار التزويد وتفادي الاضطرابات الناجمة عن ذروة الطلب على الطاقة وضمان وضوح أوقات ومدة وأماكن الانقطاع .وتقرر خلال جلسة العمل كذلك تكوين خلية عمل للترشيد في الإنارة العمومية والمؤسسات الخاصة والفضاءات التجارية الكبرى وصلب الإدارات العمومية، اختمت بدعوة الجهات المعنية الى ضرورة استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية ومعقولية الانقطاعات وعدم التركيز على منطقة بعينها.