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النادي الصفاقسي مؤهل للمشاركة في المسابقات الرسمية بعد تسوية الملفات المالية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Juillet 2026 - 17:21 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أعلنت الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي اليوم الخميس استكمال جميع الاجراءات المتعلقة بتسوية الملفات المالية التي كانت تحول دون تأهيل الفريق للمشاركة في المسابقات الرسمية واحالتها الى لجنة الدرجة الأولى بالجامعة التونسية لكرة القدم.
وأوضحت في بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للنادي أنّه تمّ في هذا الاطار الخلاص النهائي والكامل لمستحقات كل من: المدرب البرتغالي الكسندر سانتوس، نينو، تمام حمدون، وضاح الزايدي، غاوسو تراوري، بيدروسا.
كما بينت أنّه تمّ التوصل الى اتفاقيات تسوية مع كل من كوفي كوامي، أمين الحبوبي، وجمعية نادي سكك الحديد الصفاقسي، مع سداد القسط الأول من المستحقات طبقا للاتفاقيات المبرمة.

وخلصت الى أنّ النادي الرياضي الصفاقسي استوفى جميع الاجراءات والشروط المطلوبة بما يضمن رسميا مشاركته في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ومنافسات كأس الكونفدرالية الافريقية للموسم الرياضي 2026-2027.
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