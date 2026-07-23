شهرزاد هلال تفتتح الدورة 46 لمهرجان باجة الدولي

افتتحت الفنانة التونسية شهرزاد هلال مساء أمس الاربعاء فعاليات الدورة السادسة والأربعين لمهرجان باجة الدولي، من خلال عرض موسيقي مزج بين الأغنية التونسية الأصيلة والطرب العربي وعدد من أعمالها الخاصة، في سهرة راهنت فيها على جودة الاختيار الفني وإحياء روائع الغناء الكلاسيكي.وأكدت شهرزاد هلال، في تصريح خصّت به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المحافظة على الفن الراقي أصبحت مسؤولية مشتركة يتحملها كل المبدعين، داعية الفنانين إلى “الإصلاح من مواقعهم” والتمسك بالأعمال الهادفة رغم ما وصفته بموجة الابتذال التي يشهدها المشهد الفني في تونس وفي العالم.وأضافت أن الأمل في استمرار هذا اللون الغنائي يبقى قائما، مستشهدة بالتفاعل الذي أبداه جمهور مهرجان باجة مع الأغاني الطربية والأعمال ذات المضامين الراقية، معتبرة أن ذلك يؤكد وجود جمهور يقدّر الكلمة الجميلة واللحن الأصيل.ولاحظت أن الساحة الفنية تزخر بأعمال ذات قيمة فنية وإنسانية، غير أنها لا تحظى بالانتشار الكافي، مرجعة ذلك إلى ضعف حضورها في وسائل الإعلام، التي رأت أنها مطالبة بإبراز هذه الإنتاجات والتعريف بها على نطاق أوسع.وعن مشاركتها في افتتاح مهرجان باجة الدولي، أوضحت الفنانة أن لهذه المناسبة مكانة خاصة في مسيرتها الفنية، رغم مشاركاتها السابقة في عدد من التظاهرات والمهرجانات الوطنية والمحلية، معربة عن سعادتها بالتفاعل الذي جمعها بجمهور باجة.وأشارت إلى أن برنامج السهرة تضمن باقة من أغانيها الخاصة، إلى جانب مختارات من الأغنية التونسية الأصيلة وأعمال لكوكب الشرق أم كلثوم، مضيفة أنها ستقدم تقريبا البرنامج الفني نفسه في عدد من المهرجانات الصيفية المقبلة، من بينها مهرجان قرطاج الدولي.كما كشفت أنها تعمل حاليا على إنتاج فني جديد لا يزال في مرحلة التلحين، مؤكدة حرصها على تقديم أعمال تليق بانتظارات جمهورها، الذي اعتبرت أن لقاءها به يمنحها طاقة إضافية لمواصلة العطاء والإبداع.وشهد حفل الافتتاح أداء مجموعة من روائع أم كلثوم، من بينها أغنية “وصفولي الصبر”، التي أبرزت خلالها إمكاناتها الصوتية، إلى جانب تقديم أعمال من كلماتها وألحانها، وأغانٍ للفنان محمد الجموسي والفنانة صليحة، فضلا عن مختارات من التراث التونسي أدتها بطابع بدوي لاقت استحسان الحاضرين وتفاعلهم.من جانبه، أفاد مدير الدورة السادسة والأربعين لمهرجان باجة الدولي، فتحي الشريف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن الميزانية الجملية للمهرجان لا تتجاوز 100 ألف دينار، معتبرا أنها تظل محدودة مقارنة بحجم التطلعات والبرمجة.وجدد الشريف الدعوة إلى إحداث مسرح هواء طلق بمدينة باجة وتوفير فضاء دائم يحتضن العروض الثقافية، بما يستجيب لانتظارات جمهور الجهة ويسهم في تطوير المهرجان وتعزيز مكانته ضمن خارطة المهرجانات الصيفية.• 24 جويلية: عرض “باجة تغني”.• 25 جويلية: عرض “بامبينو”.• 26 جويلية: عرض “Le Monde Magic”.• 27 جويلية: حفل الفنانة شيرين اللجمي.• 28 جويلية: عرض الفنان كازو.• 29 جويلية: عرض هشام سلام وحمّة ريقن.• 31 جويلية: المسرحية الكوميدية “بسي” لجعفر القاسمي.• 1 أوت: عرض “جنجون”.• 2 أوت: عرض “كارمن دانس”.• 3 أوت: عرض وليد الطليانو.• 4 أوت: عرض “يونغ آر زاد”.• 5 أوت: عرض “الزيارة”.شريفة