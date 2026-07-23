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البنك المركزي: عائدات العمل والمداخيل السياحية تتجاوز 9 مليارات دينار

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Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Juillet 2026 - 17:00 قراءة: 0 د, 50 ث
      
 تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية عتبة 9 مليار دينار، منذ بداية العام وحتى تاريخ 20 جويلية 2026، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي التونسي.

وسجلت تحويلات التونسيين بالخارج (عائدات العمل) زيادة بنسبة 5،2 بالمائة، لتتحول قيمتها من 4،7 مليار دينار في 20 جويلية 2025 إلى أكثر من 5 مليار دينار حاليا 


وفي السياق ذاته، شهدت العائدات السياحية زيادة بنسبة 4،6 بالمائة لتناهز 4 مليار دينار.


ومن جهة أخرى، استقرت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في مستوى 23 مليار دينار، وهو ما يعادل 91 يوم توريد بتاريخ 22 جويلية 2026، مقابل 22،8 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2025.

وفي ما يتعلق بخدمات الدين الخارجي، فقد تراجعت قيمتها لتصل إلى 7،5 مليار دينار حتى 20 جويلية 2026، مقارنة بـ 9 مليار دينار تم تسجيلها في التاريخ نفسه من السنة المنقضية.

كما كشفت البيانات الإحصائية لمؤسسة الإصدار، عن ارتفاع حجم النقد المتداول (الأوراق والقطع النقدية المتداولة) بنسبة 16،6 بالمائة، ليتحول من 25،2 مليار دينار في جويلية 2025 إلى 29،4 مليار دينار حاليا.
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