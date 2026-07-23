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برامج تكوين جديدة بالمدرسة العليا للاقتصاد الرقمي انطلاقا من السنة الجامعية 2026-2027

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Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Juillet 2026 - 16:40 قراءة: 0 د, 41 ث
      
في إطار مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل، أعلنت المدرسة العليا للاقتصاد الرقمي التابعة لجامعة منوبة عن تحيين وتطوير عروض التكوين الخاصة بإجازة "Business Computing" واحداث برامج تكوين جديدة، وذلك انطلاقا من السنة الجامعية 2026-2027.

وتهدف هذه الخطوة إلى إعداد خريجين يمتلكون الكفاءات اللازمة للابتكار والتأقلم مع تحديات الاقتصاد الرقمي مع إيلاء أهمية للانفتاح على المحيط الدولي ودعم فرص الإدماج المهني.


وأوضحت المدرسة أن البرامج الجديدة ترتكز على مضامين علمية محينة تواكب التطورات التكنولوجية مع تعزيز الجانب التطبيقي والمهني بما يساهم في مواءمة أفضل بين مخرجات التكوين واحتياجات المؤسسات والفاعلين في المنظومة الرقمية.


ودعت المدرسة الطلبة والمهتمين إلى الاطلاع على البرامج الجديدة واختيار المسار الذي يتلاءم مع تطلعاتهم معلنة عن تنظيم ندوة عبر الإنترنت يوم 24 جويلية 2026 على الساعة السادسة مساء، لتقديم تفاصيل الإصلاحات الجديدة والإجابة عن استفسارات المشاركين.
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