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برج السدرية: المركز الوطني للبحوث في علوم المواد يفتح باب الترشح لعقد بحث لمدة 10 أشهر

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Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Juillet 2026 - 16:09 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أعلن المركز الوطني للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية عن فتح باب الترشح لإبرام عقد بحث لمدة عشرة أشهر لفائدة الحاصلين على شهادة الدكتوراه في الكيمياء أو الفيزياء أو علوم المواد، وذلك في إطار عقد برنامج البحث بمخبر المواد المركبة والمعادن الطينية.

وأوضح المركز، في بلاغ له، أن ملفات الترشح توجه باسم المدير العام للمركز الوطني للبحوث في علوم المواد، في ظرف مغلق لا يحمل أي إشارة إلى هوية المترشح مع التنصيص على عبارة: "لا يفتح: إبرام عقد بحث لفائدة حاصل(ة) على شهادة الدكتوراه في الكيمياء أو الفيزياء أو علوم المواد في إطار عقد برنامج البحث بمخبر المواد المركبة والمعادن الطينية (إعلان عدد 11/2026)".


وأشار إلى أن الترشحات ترسل عن طريق البريد السريع مع اعتماد ختم مكتب الضبط لإثبات تاريخ الإيداع أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط بالمركز مقابل وصل إيداع.


وحدد المركز يوم 28 أوت 2026، كآخر أجل لقبول ملفات الترشح خلال أوقات العمل الإداري مؤكدا أن الملفات الواردة بعد هذا التاريخ أو غير المستوفية للوثائق المطلوبة تعتبر لاغية ولا تؤخذ بعين الاعتبار.
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