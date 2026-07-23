امل حمام سوسة يتعاقد مع المهاجم ايمن الزين لمدة موسمين

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اعلن امل حمام سوسة الصاعد حديثا الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اليوم الخميس عن تعاقده مع المهاجم ايمن الزين لمدة موسمين.

وكان المهاجم البالغ من العمر 32 سنة لعب الموسم الماضي في صفوف سكك الحديد الصفاقسي.

يذكر ان محمد علي نفخة يشرف على العارضة الفنية للفريق بمساعدة كل من أنس العزعوزي (مدرب مساعد) وخليل الزواغي(معد بدني) وبيرم عبود (مدرب الحراس).