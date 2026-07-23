جامعة جندوبة تطلق أول دليل رقمي للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في البكالوريا

أعلنت جامعة جندوبة عن إصدار أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي، وذلك في إطار دعمها لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة خاصة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا.ويهدف هذا الدليل إلى مساعدة التلاميذ على اختيار مساراتهم الجامعية بوعي من خلال توفير معلومات دقيقة وشاملة حول مختلف مؤسسات الجامعة بما يعزز التوجيه الجامعي الذكي ويقرب الخدمات الرقمية من الطلبة.ويتضمن الدليل تعريفا بجامعة جندوبة ومؤسساتها إلى جانب عروض التكوين المتوفرة وخدمات المرافقة والإرشاد ومزايا الحياة الطلابية فضلا عن الخدمات الجامعية والرقمية.كما يأتي في تصميم حديث وسهل التصفح يتيح للمقبلين على التعليم العالي الوصول إلى المعلومات بسهولة.