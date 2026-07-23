مجلس النواب: عقد جلسة عامة للتداول في الشأن العام يوم 27 جويلية

أشرف رئيس مجلس نواب الشعب،، صباح اليوم الخميس 23 جويلية 2026، على اجتماع مكتب المجلس، الذي خصص للنظر في عدد من المسائل التشريعية والتنظيمية.وقرّر المكتب، في مستهل أشغاله،تتمثل في عقدللتداول في الشأن العام، مع تخصيصللتدخل، دون إمكانية التنازل عن الوقت لفائدة نائب آخر.كما نظر المكتب فيالمتعلق بمشروع قانون للموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تخص قرضًا مسندًا إلىللمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة (مشروع القانون عدد 49 لسنة 2026).واطلع المكتب كذلك على التقرير الموحد للجنة المالية والميزانية بشأن، والمتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لفائدة، وذلك للمساهمة في تمويل عمليات استيراد الأسمدة.وقرر مكتب المجلسإلى الجلسة العامة المقرر عقدها يوموفي جانب آخر من أشغاله، نظر المكتب في، وصادق عليه.كما تداول أعضاء المكتب فيالموجهة من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة، وقرروا إحالةإلى الوزراء المعنيين.واختتم المكتب أشغاله بالنظر في عدد من المواضيع المتعلقة