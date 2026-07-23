مجلس النواب: عقد جلسة عامة للتداول في الشأن العام يوم 27 جويلية
أشرف رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، صباح اليوم الخميس 23 جويلية 2026، على اجتماع مكتب المجلس، الذي خصص للنظر في عدد من المسائل التشريعية والتنظيمية.
وقرّر المكتب، في مستهل أشغاله، إضافة نقطة إلى جدول الأعمال تتمثل في عقد جلسة عامة يوم الاثنين 27 جويلية 2026 للتداول في الشأن العام، مع تخصيص أربع دقائق لكل نائب للتدخل، دون إمكانية التنازل عن الوقت لفائدة نائب آخر.
كما نظر المكتب في تقرير لجنة المالية والميزانية المتعلق بمشروع قانون للموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تخص قرضًا مسندًا إلى شركة فسفاط قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة (مشروع القانون عدد 49 لسنة 2026).
واطلع المكتب كذلك على التقرير الموحد للجنة المالية والميزانية بشأن مشروعي القانونين عدد 50 و51 لسنة 2026، والمتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لفائدة المجمع الكيميائي التونسي، وذلك للمساهمة في تمويل عمليات استيراد الأسمدة.
وقرر مكتب المجلس إحالة تقارير مشاريع القوانين الثلاثة إلى الجلسة العامة المقرر عقدها يوم الثلاثاء 28 جويلية 2026.
وفي جانب آخر من أشغاله، نظر المكتب في تقرير مشروع ميزانية مهمة مجلس نواب الشعب لسنة 2027، وصادق عليه.
كما تداول أعضاء المكتب في الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة، وقرروا إحالة 121 سؤالًا كتابيًا إلى الوزراء المعنيين.
واختتم المكتب أشغاله بالنظر في عدد من المواضيع المتعلقة بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.
وقرّر المكتب، في مستهل أشغاله، إضافة نقطة إلى جدول الأعمال تتمثل في عقد جلسة عامة يوم الاثنين 27 جويلية 2026 للتداول في الشأن العام، مع تخصيص أربع دقائق لكل نائب للتدخل، دون إمكانية التنازل عن الوقت لفائدة نائب آخر.
كما نظر المكتب في تقرير لجنة المالية والميزانية المتعلق بمشروع قانون للموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تخص قرضًا مسندًا إلى شركة فسفاط قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة (مشروع القانون عدد 49 لسنة 2026).
واطلع المكتب كذلك على التقرير الموحد للجنة المالية والميزانية بشأن مشروعي القانونين عدد 50 و51 لسنة 2026، والمتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان مبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لفائدة المجمع الكيميائي التونسي، وذلك للمساهمة في تمويل عمليات استيراد الأسمدة.
وقرر مكتب المجلس إحالة تقارير مشاريع القوانين الثلاثة إلى الجلسة العامة المقرر عقدها يوم الثلاثاء 28 جويلية 2026.
وفي جانب آخر من أشغاله، نظر المكتب في تقرير مشروع ميزانية مهمة مجلس نواب الشعب لسنة 2027، وصادق عليه.
كما تداول أعضاء المكتب في الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة، وقرروا إحالة 121 سؤالًا كتابيًا إلى الوزراء المعنيين.
واختتم المكتب أشغاله بالنظر في عدد من المواضيع المتعلقة بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.
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