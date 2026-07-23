ولاية قابس:جلسة عمل حول تأمين مرور شاحنات ناقلة لمعدات ثقيلة

مثل تأمين مرور شاحنات ناقلة لمعدات ثقيلة محورجلسة العمل التي أشرف عليها والي قابس ،رضوان نصيبي امس الاربعاء بحضور معتمدي غنوش ،وقابس الغربية، والحامة، والحامة الغربية، والقيادات الأمنية ،ومدير الميناء التجاري ،ورؤساء الادارات الجهوية، والكتاب العاميين المكلفين بتسيير شؤون البلديات المعنيةوسيتم انزال هذه المعدات بالميناء التجاري بقابس ونقلها الى موقع مصفاة " حاسي مسعود " الجديدة بالجزائر، وهي معدات ثقيلة ذات أبعاد استثنائية ( تتجاوز المقاييس العادية)وقد وقع الاختيار على ميناء قابس التجاري للتعامل مع جزء من معدات تلك المصفاة نظرا لقربه من الحدود الجزائرية ولتوفر مسار ملائم لنقل أضخم الأحمالوتم النظر خلال الجلسة ،في المسار الذي ستمر منه الشاحنات التي ستنقل تلك المعدات ،وفي التدخلات التي سيتم القيام بها ببعض النقاط حتى تتمكن الشاحنات من المرور في أحسن الظروف