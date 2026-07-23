الدولي التونسي اسماعيل الغربي ينتقل الى نادي ديبورتيفو ليغانيس الاسباني

عزّز اللاعب الدولي التونسي اسماعيل الغربي صفوف نادي ديبورتيفو ليغانيس، وفق ما اورده الفريق الناشط في بطولة الدرجة الثانية الاسبانية في بلاغ نشره اليوم الخميس.وأضاف النادي الاسباني انه توصل إلى اتفاق مع سبورتينغ براغا البرتغالي يقضي باستعارة اللاعب البالغ من العمر 22 عاما لمدة عام واحد مع خيار الشراء.وتلقى الغربي تكوينه في ناديي باريس اف سي وباريس سان جيرمان الفرنسيين، قبل بدء مسيرته الاحترافية في صنف الاكابر مع قطب العاصمة الفرنسية.وانتقل الغربي في شكل اعارة إلى لوزان السويسري في موسم 2023-2024، قبل انضمامه في صائفة 2024 إلى سبورتينغ براغا البرتغالي لتتم اعارته في الموسم الماضي إلى أوغسبورغ الالماني.وشارك الغربي مع المنتخب التونسي في الكأس العربية للمنتخبات 2025 بقطر وكأس أمم افريقيا 2025+1 بالمغرب، بالاضافة الى كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة المكسيك وكندا.