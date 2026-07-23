الترجي الجرجيسي- ادم الطاوس يعزز الصفوف

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a62218177cc90.29299080_nohjkpliemgqf.jpg>

اعلن الترجي الجرجيسي اليوم الخميس عن تعزيز صفوفه بالظهير الايسر السابق للنادي الافريقي ادم الطاوس وذلك الى غاية 2028.

وكان الترجي الجرجيسي الذي يواصل منصف مشارك الاشراف على تدريبه قد انتدب في هذا الميركاتو الصيفي حازم بن حامد والصادق توج وياسين الكاسح والسنيغالي سامبا ضيوف وذلك لتوفير افضل ظروف النجاح في الموسم الكروي الجديد.