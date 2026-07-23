عضو بكونكت: سعر بطارية سعة 5 كيلوواط يتراوح بين 4 و5 الاف دينار وتغطي استهلاك ساعتين أو 3 ساعات

أكد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بمنظمة، أن أسعار بطاريات تخزين الطاقة المخصصة للاستعمال المنزلي ما تزال مرتفعة، مشيرا إلى أن ثمن البطارية بسعةيتراوح في تونس بينوأوضح عزيزة، في تصريح أدلى به اليوم الخميس 23 جويلية، أن هذه البطارية، وإنما توفر الكهرباء لمدة تتراوح بين، مبينا أن الغاية الأساسية منها هي ضمان تشغيل الأجهزة الضرورية خلال فترات انقطاع التيار الكهربائي.وأضاف أن الإقبال علىيشهد تزايدا في تونس، مشيرا إلى أن أغلب المحطات التي يتم تركيبها بالمنازل تبلغ قدرتها، وتنتج في المعدل نحو، ويبلغ سعرها حواليولفت إلى أن تخزين الطاقة المنتجة يتطلب اقتناء بطاريات إضافية، وهو ما يرفع الكلفة بنحوأخرى.ويأتي ذلك بعد إعلان، أمس الأربعاء، أنه أصبح بإمكان حرفائها من القطاع السكنيوأوضحت الشركة أن هذا القرار يندرج في إطار، في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة والضغط الكبير المسجل على الشبكة الكهربائية الوطنية، معتبرة أنه يمثللدعم أمن التزود بالطاقة.