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عضو بكونكت: سعر بطارية سعة 5 كيلوواط يتراوح بين 4 و5 الاف دينار وتغطي استهلاك ساعتين أو 3 ساعات

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Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Juillet 2026 - 17:02 قراءة: 1 د, 4 ث
      
أكد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بمنظمة كونكت، معز عزيزة، أن أسعار بطاريات تخزين الطاقة المخصصة للاستعمال المنزلي ما تزال مرتفعة، مشيرا إلى أن ثمن البطارية بسعة 5 كيلوواط يتراوح في تونس بين 4 آلاف و5 آلاف دينار.

وأوضح عزيزة، في تصريح أدلى به اليوم الخميس 23 جويلية، أن هذه البطارية لا تكفي لتشغيل منزل طوال اليوم، وإنما توفر الكهرباء لمدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات، مبينا أن الغاية الأساسية منها هي ضمان تشغيل الأجهزة الضرورية خلال فترات انقطاع التيار الكهربائي.


وأضاف أن الإقبال على تركيب منظومات الطاقة الشمسية يشهد تزايدا في تونس، مشيرا إلى أن أغلب المحطات التي يتم تركيبها بالمنازل تبلغ قدرتها 3 كيلوواط، وتنتج في المعدل نحو 15 كيلوواط/ساعة، ويبلغ سعرها حوالي 10 آلاف دينار.


ولفت إلى أن تخزين الطاقة المنتجة يتطلب اقتناء بطاريات إضافية، وهو ما يرفع الكلفة بنحو 10 آلاف دينار أخرى.

ويأتي ذلك بعد إعلان الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، أمس الأربعاء، أنه أصبح بإمكان حرفائها من القطاع السكني تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة.

وأوضحت الشركة أن هذا القرار يندرج في إطار تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة والضغط الكبير المسجل على الشبكة الكهربائية الوطنية، معتبرة أنه يمثل قرارا استراتيجيا لدعم أمن التزود بالطاقة.

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