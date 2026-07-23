ولاية سوسة: جلسة عمـل للنظـر في جملة من المحاور المُدرجة ضمن جدول أعمال المجلس الجهوي للامن بالجهـة

فـي إطـار دوريـة اجتمـاعات المجلس الجهوي للأمـن بسوسة ، أشرف والي الجهة ،سفيان التنفوري صباح يوم الأربعاء بمقـر الولايـة على جلسة عمـل للنظـر في جملة من المحاور، وعـدد مـن النقاط المُدرجة ضمن جدول أعمالـه في علاقـة بالوضع العـام بسوسةوثمن الوالي دور مختلف الأسلاك الأمنية والجيش الوطني لجاهزيتهم الدائمة، وأدائهم المتميز لتأمين مختلف المحطات والتظاهرات الهامة ،وحفظ الأمن العامحضر الجلسة بالخصوص، مديرو إقليمي الأمـن والحرس الوطنيين ،ومدير إقليم الحرس البحري بالساحل، والمدير الجهوي للحماية المدنية،وممثل الجيـش الوطـني عن جـهة سوسة ، بالاضافة الى عدد من الإطارات الأمنية من الأمـن والحـرس والمصالـح المُختصـة