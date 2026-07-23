الإدارة العامة للأداءات تحدد 27 جويلية 2026 كآخر أجل للتصريح السنوي بالضريبة للحرفيين

حددت الإدارة العامة للأداءات يوم 27 جويلية 2026 كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل.وأوضحت الإدارة، في بلاغ لها، أن هذا الإجراء يخص الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية، بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري.وأشار البلاغ إلى أنه في حال تزامن اليوم الأخير لإيداع التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، فإنه يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا التأخير.كما ذكرت الإدارة العامة للأداءات أن هذا التاريخ يمثل الأجل القانوني الأقصى وليس اليوم الوحيد للإيداع، داعية المطالبين بالأداء إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة للأجل لتفادي الازدحام بقباضات المالية وتجنب الضغط على المنظومة الإعلامية.