الرابطة المحترفة الثانية - وسيم معلى مدربا جديدا لكوكب عقارب

أعلن نادي كوكب عقارب المنتمي الى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تعاقده مع المدرب وسيم معلى للإشراف على فريق أكابر كرة القدم خلال الموسم الرياضي 2026-2027.وخاض وسيم معلى عدة تجارب فنية من بينها مساعد مدرب ضمن عدد من الأندية التونسية والأجنبية على غرار الملعب التونسي والنادي الصفاقسي والفيصلي الأردني وشبيبة القبائل ومولودية الجزائر والسيلية القطري.كما شغل خطة مكلف بالتطوير والتحضير البدني صلب المنتخب التونسي تحت قيادة المدرب الوطني السابق سامي الطرابلسي.وكان كوكب عقارب انهى بطولة الموسم الماضي في المركز الثاني عشر ضمن المجموعة الاولى.