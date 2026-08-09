رجة أرضية بقوة 3.0 درجة جنوب شرق مديتة المكناسي

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سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم الاحد 9 اوت 2026، رجة أرضية على الساعة التاسعة ليلا و 4 دقائق بالتوقيت المحلي وذلك بمنطقة بجنوب شرق المكناسي من ولاية سيدي بو زيد.

وبلغت قوة الرجة ،وفق بلاغ للمعهد 3.0 درجة علـى سلـم ريشتـر بالمركز الذي حـدد حسب التحاليل الأولية بــ 34.52 درجة خط عرض و بــ 9.66 درجة خط طـول

