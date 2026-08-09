عقب تجاوزات داخل التربص .. أمل حمام سوسة ينهي علاقته التعاقدية مع الحبيب البريكي وخلدون منصور

أعلنت الهيئة المديرة للأمل الرياضي بحمام سوسة اليوم الاحد عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعبين الحبيب البريكي وخلدون منصور إلى جانب العدول عن نية تجديد عقد اللاعب محمد أمين طريطر.واضافت هيئة أمل حمام سوسة في بلاغ نشرته على الصفحة الرسمية للفريق على الفيسبوك أنه تم اتخاذ هذا القرار على إثر ما صدر عن اللاعبين المذكورين خلال فترة التربص الأخيرة من تصرفات وسلوكيات مخالفة للانضباط وللواجبات المحمولة عليهم بموجب العقد والأنظمة والتراتيب الداخلية والرياضية الجاري بها العمل والتي تمثلت خاصة وفق قولها في إحداث حالة من التوتر والبلبلة داخل المجموعة الرياضية والتأثير سلبا على السير العادي لنشاط الجمعية فضلا عن قيامهم بتحريض بعض اللاعبين والتطاول على أعضاء الهيئة المديرة والإساءة للجمعية وسمعتها داخل مركز التربصات.وكان أمل حمام سوسة الصاعد حديثا الى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اختتم أمس السبت تربصه التحضيري الذي أجراه بحمام بورقيبة.ويلاقي الفريق في الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى المقررة يومي 22 و23 أوت الجاري ضيفه الاتحاد المنستيري.