بلدية رجيش تنظم حملة لتنظيف الشاطىء بالتعاون مع المجتمع المدني الخميس 13 أوت 2026

تنظم بلدية رجيش، الخميس 13 أوت 2026، حملة نظافة وعناية بشاطئ رجيش تحت شعار "العمل لمجابهة التلوث بالمواد البلاستيكية".وتهدف المبادرة إلى دعم الجهود الرامية إلى المحافظة على نظافة الشريط الساحلي والحد من مظاهر التلوث، وخاصة التلوث الناجم عن المواد البلاستيكية، فضلا عن تعزيز الوعي البيئي وترسيخ السلوكيات المسؤولة لدى المواطنين ومرتادي الشاطئ والمصطافين.وتنطلق الحملة، التي تنظمها بلدية رجيش بالشراكة مع عدد من مكونات المجتمع المدني والهياكل الشبابية بالمنطقة، على الساعة السادسة والنصف صباحا من أمام "بيت الفلايك"، بمشاركة جمعية البيئة والتنمية برجيش وجمعية الأولياء والمجلس المحلي برجيش والكشافة التونسية/ فرع رجيش، والجمعية القرآنية "اقرأ" ودار الشباب برجيش.ودعت بلدية رجيش في بلاغ لها، الأحد، المواطنين والمواطنات والشباب والمصطافين ومرتادي الشاطئ والمتطوعين إلى المشاركة في هذه الحملة والحضور في نقطة الإنطلاق في الموعد المحدد، مؤكدة أن المحافظة على نظافة الشاطئ وحمايته من التلوث مسؤولية مشتركة تتطلب إنخراط مختلف أفراد المجتمع ومكونات المجتمع المدني.وتأتي هذه الحملة في إطار دعم العمل التطوعي والبيئي وتعزيز ثقافة المحافظة على المحيط، بما يسهم في حماية الساحل والمحافظة على جماليته.