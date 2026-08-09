استعدادا للالعاب المتوسطية تارانتو 2026 - المنتخب التونسي للكرة الطائرة يفوز على المنتخب الفرنسي الرديف 3-صفر

فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة على المنتخب الفرنسي الرديف بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة (25-21 و25-23 و25-21) في المباراة الودية الثانية التي أقيمت اليوم الأحد بقصر الرياضة بالمنزه في اطار الاستعدادات لدورة العاب البحر الابيض المتوسط المقررة بمدينة تارانتو الايطالية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر 2026.وكانت المباراة الودية الأولى انتهت يوم الجمعة الماضي بفوز المنتخب الفرنسي بنتيجة 3-1.ويتابع المنتخب التونسي تحضيراته بتربص مغلق يسبق انطلاق المنافسات الرسمية للألعاب المتوسطية على أن يكون التحول إلى إيطاليا يوم 20 أوت الجاري لاستكمال بقية التحضيرات.يوم 20 أوت تونس - الجزائريوم 22 أوت تونس - إيطاليايوم 23 أوت تونس - صربيايوم 25 أوت تونس - فرنسايوم 28 أوت تونس - البرتغال