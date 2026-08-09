استعدادا للالعاب المتوسطية تارانتو 2026 - المنتخب التونسي للكرة الطائرة يفوز على المنتخب الفرنسي الرديف 3-صفر
فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة على المنتخب الفرنسي الرديف بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة (25-21 و25-23 و25-21) في المباراة الودية الثانية التي أقيمت اليوم الأحد بقصر الرياضة بالمنزه في اطار الاستعدادات لدورة العاب البحر الابيض المتوسط المقررة بمدينة تارانتو الايطالية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر 2026.
وكانت المباراة الودية الأولى انتهت يوم الجمعة الماضي بفوز المنتخب الفرنسي بنتيجة 3-1.
ويتابع المنتخب التونسي تحضيراته بتربص مغلق يسبق انطلاق المنافسات الرسمية للألعاب المتوسطية على أن يكون التحول إلى إيطاليا يوم 20 أوت الجاري لاستكمال بقية التحضيرات.
وفي ما يلي برنامج مباريات المنتخب التونسي في الألعاب المتوسطية
المجموعة الأولى
يوم 20 أوت تونس - الجزائر
يوم 22 أوت تونس - إيطاليا
يوم 23 أوت تونس - صربيا
يوم 25 أوت تونس - فرنسا
يوم 28 أوت تونس - البرتغال
وكانت المباراة الودية الأولى انتهت يوم الجمعة الماضي بفوز المنتخب الفرنسي بنتيجة 3-1.
ويتابع المنتخب التونسي تحضيراته بتربص مغلق يسبق انطلاق المنافسات الرسمية للألعاب المتوسطية على أن يكون التحول إلى إيطاليا يوم 20 أوت الجاري لاستكمال بقية التحضيرات.
وفي ما يلي برنامج مباريات المنتخب التونسي في الألعاب المتوسطية
المجموعة الأولى
يوم 20 أوت تونس - الجزائر
يوم 22 أوت تونس - إيطاليا
يوم 23 أوت تونس - صربيا
يوم 25 أوت تونس - فرنسا
يوم 28 أوت تونس - البرتغال
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