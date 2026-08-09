مباريات ودية: انتصار للنادي الصفاقسي أمام سان بيدرو وفوز للنجم الساحلي على الأولمبي الباجي

النجم الساحلي يفوز على الأولمبي الباجي بثنائية نظيفة



فاز النادي الصفاقسي على سان بيدرو الإيفواري بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب الطيب المهيري بصفاقس، ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.وسجل محمد صالح المهذبي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70.وكان فريق عاصمة الجنوب قد تغلب وديا يوم 30 جويلية الماضي على الاتحاد القرطاجني بنتيجة 3-0.ويستهل النادي الصفاقسي مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى بملاقاة الملعب التونسي خارج ميدانه يومي 22 و23 أوت الجاري.فاز النجم الساحلي على الأولمبي الباجي بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد بحمام بورقيبة، في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.وجاءت ثنائية النجم الساحلي بواقع هدف في كل شوط.وكان الفريقان قد التقيا في مباراة ودية أولى يوم 6 أوت الجاري بعين دراهم، انتهت بالتعادل السلبي.ويستهل النجم الساحلي مشواره في البطولة بملاقاة الترجي الرياضي في ملعب حمادي العقربي برادس، فيما يتحول الأولمبي الباجي إلى جرجيس لمواجهة الترجي الجرجيسي، وذلك يومي 22 و23 أوت الجاري.